不進醫院也能決定善終！ 到宅ACP陪百歲奶奶說「我願意」

【健康醫療網／記者陳靖安報導】現年103歲的許奶奶，近日在家人陪伴與新竹臺大分院醫療團隊的協助下，於家中親自簽署《預立醫療決定》（AD），以豐富的生命經驗與豁達的人生觀，為自己立下人生的最後約定。許奶奶不僅是新竹臺大分院推動《預立醫療決定》以來，最年長的預立醫療決定意願人，她在家中完成《預立醫療照護諮商》（ACP）的過程，坦然面對生死的態度，更是台灣現在高齡社會中，長者自主善終的最佳生命教育示範。

坦然談生死 百歲長輩「清醒」為自己預立醫療選擇

許奶奶之所以簽署預立醫療決定，起因於她日前因罹患肺炎，需要密集抗生素治療，考量許奶奶不願住院，經醫師評估後，改以在宅急症照護，結合遠距醫療即時監測，讓她能在家中安心治療，也降低交叉感染風險。

接受居家醫療照護的許奶奶，在居家護理師的持續訪視中發現，雖然高齡，但許奶奶意識卻很清楚，性格開朗的她，不會避諱談論臨終話題，她更向護理師坦言：「我希望走的時候順其自然，不要多餘的治療。」

健保助攻到宅ACP 百歲嬤備妥遺照壽衣迎人生最終章

許奶奶這樣坦然的態度，以及身邊家人的支持，新竹臺大分院的預立醫療照護諮商團隊迅速到府服務，向家屬說明，隨著衛生福利部將「居家醫療照護整合計畫個案」的預立醫療照護諮商費，自114年5月起，納入健保給付，長者將有機會在最熟悉、安心的環境中，決定人生關鍵時刻的醫療選擇。

許奶奶在完成簽署後，還主動向團隊展示早已備妥的遺照與壽衣，展現平和、豁達的面對生命的有限。這份坦然不僅讓家人感到安心，也深深感動了在場的所有醫療人員。

以人為本的高齡照護 新竹臺大打造韌性醫療模式

新竹臺大分院老年醫學部主任賴秀昀指出，住院前移、在宅醫療化是高齡社會的必然趨勢，而居家醫療個案的預立醫療照護諮商費納入健保給付，顯著提升了高齡長者簽署預立醫療決定的可近性與意願。

新竹臺大分院院長洪冠予表示，居家醫療、在宅急症照護與預立醫療決定，是提升醫療品質與落實社會責任的核心策略。透過強化社區照護、尊重病人自主權，並減少不必要醫療資源的浪費，以建構更具韌性、真正以人為本的高齡社會醫療照護模式。

