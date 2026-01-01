不運動只打瘦瘦針減肥？醫警告：停藥後恐成肌少性肥胖

抱持不勞而獲心態使用瘦瘦針，未配合運動與飲食調整，減掉的體重中肌肉流失比例可能高達40%，成為代謝崩壞的起點，停藥後更可能出現體脂率比減肥前更高、肌肉量更低的「肌少性肥胖」體質。

抱持不勞而獲心態使用瘦瘦針，未配合運動與飲食調整，減掉的體重中肌肉流失比例可能高達40%。（示意圖／Pexels）

家醫科醫師李思賢在臉書粉專表示，對這股瘦瘦針熱潮感到憂心，因為許多人誤以為每週打一針就能自動變瘦，完全不需改變生活飲食習慣。他解釋，這些藥物透過抑制食慾，在生理上創造極端的熱量赤字環境，當熱量驟降卻缺乏足夠蛋白質與運動刺激時，身體會啟動糖質新生機制。

身體會拆解肌肉蛋白轉化為葡萄糖供大腦使用，李思賢說明，同時壓力荷爾蒙皮質醇會飆升，進一步抑制肌肉合成。研究發現，使用瘦瘦針卻未改變生活型態者，肌肉流失比例可能高達40%，不只容易陷入溜溜球效應，更是代謝崩壞的起點。

李思賢強調，停藥後的狀況最為可怕。當肌肉流失後，大腦會發出強烈的過度攝食訊號，飢餓感會持續到肌肉量完全恢復為止。但大多數人在復胖過程中，回補的100%都是脂肪，這意味著體重回到原本數字時，體脂率會比減肥前更高、肌肉量更低，變成肌少性肥胖。

大多數人在復胖過程中，回補的100%都是脂肪，這意味著體重回到原本數字時，體脂率會比減肥前更高。（示意圖／123RF）

針對正在使用瘦瘦針或其他減重輔助手段的民眾，李思賢建議，應做好正確的飲食和訓練，將蛋白質攝取量拉高到每公斤體重1.5公克以上，並執行阻力訓練，將肌肉流失率降至最低。

李思賢直言，瘦瘦針不是逃避健康責任的萬能藥，無論是傳統的少吃，還是依賴最新的藥物科技，若沒有搭配阻力訓練與正確飲食，所有的捷徑最終都會變成繞遠路，單純尋求速成神藥卻沒有配合正確的營養策略，換來的可能是更災難性的後果。

