不運動就能瘦？南韓吹起瘦瘦針熱潮 1個月70家健身房倒閉

據南韓媒體今天（2/2）報導，南韓吹起瘦瘦針熱潮，越來越多人認為，如果可以透過施打瘦瘦針，不用汗流浹背運動，就能達到瘦身效果，沒有必要讓自己這麼疲累，今年1月該國的健身房高達70家倒閉，創下近年新高。

據《東亞日報》報導，南韓人的健身風潮衰退中，住在首爾江南區的33歲上班族李某受訪表示：「我今年不續約健身房會員了。」他放棄健身的關鍵原因，就是市面熱銷的瘦瘦針「猛健樂」（Mounjaro），這是現在風靡各國的皮下注射藥物，具備GLP-1與GIP雙重作用機制，臨床顯示可快速減少體重。

李某說道：「健身房年費要90萬韓元（約1.9萬元台幣），如果再加上私人教練，一個月得花費數十萬韓元，不如每個月花30萬至40萬韓元（約6千至8千元台幣），請醫生幫我施打猛健樂，更有效率。」

隨著去健身房的人減少，南韓的健身房歇業數量也在上升，根據行政安全部的統計資料，今年1月共計70家健身房關門，創下近5年來最高數字，由於健身房相繼倒閉，消費糾紛明顯增加，常見案例如消費者購買長期會員，健身房卻因故停業且無法退款。

消費者對運動的態度變化，也導致健身房業績下降，過去，南韓大眾將運動視為「打造好身材的手段」，但現在越來越多人，僅將運動作為「可以享受的休閒活動」，在這種改變下，年輕人偏好戶外團體跑步，而非在健身房內獨自訓練。

仁荷大學消費者學系教授李恩熙（이은희，音譯）認為：「消費者對運動的觀念正在改變，但許多健身房尚未轉型成『有趣、可享受的運動空間』，另外，也有業者過度推銷私人教練，讓消費者感到負擔，進一步減少健身風潮。」

