「不道德的提議」真實版? 美房產大亨遭指控 為搶人妻豪擲6300萬

美國房產大亨波雷格(左)近期遭指控豪擲 200 萬美元介入他人婚姻，相關訴訟引發美國社會廣泛關注。 圖：翻攝自 @bosunatiklama X 帳號

[Newtalk新聞] 美國近期發生一起離奇的訴訟案件，一位民眾向房地產公司 Real Brokerage 的共同創辦人兼執行長塔米爾．波雷格 ( Tamir Poleg ) 提起訴訟，質疑波雷格介入他人婚姻，並花費 200 萬美元 ( 折合新台幣約 6314.1 萬元 ) 要求指控人與前妻離婚，相關案件引發輿論熱議。針對該項指控，波雷格緊急發布聲明澄清，宣稱自己並未支付任何款項或干涉他人婚姻，外界也持續關注著該起訴訟的發展方向。

X 推主「老司機」指出，麥可．斯泰克林 ( Michael Steckling ) 日前對波雷格對提出指控，宣稱波雷格在 2025 年 1 月時，向自己的妻子佩姬．斯泰克林 ( Paige Steckling ) 提出一份「不道德的提議」，承諾向其提供 50 萬美元 ( 折合新台幣約 1578.53 萬元 ) 的現金以及一棟位於猶他州、價值約 150 萬美元 ( 折合新台幣約 4735.58 萬元 ) 的房產，要求佩姬主動與麥可離婚。

麥可表示，為了籌措這筆「介入他人婚姻」的資金，波雷格變賣了價值 60 萬美元 ( 折合新台幣約 1894.23 萬元 ) 的公司股票，強調波雷格曾在前往邁阿密出差時，事先訂好酒店房間，準備與佩姬「共度春宵」。麥可稱，在波雷格提出該項提議後，佩姬在 2025 年 2 月主動提出離婚申請，質疑波雷格利用自身的社會地位與雄厚財力「惡意破壞他人家庭」，要求波雷格向其提供 500 萬美元 ( 折合新台幣約 1.58 億元 ) 的損害賠償。

針對該項指控，波雷格在第一時間發布聲明，強調自己並未與佩姬存在任何「浪漫關係」，更沒有採取過任何干涉他人婚姻的舉動，批評麥可試圖利用他的公眾身分「謀取私利」。同時，Real Brokerage 也公開進行澄清，強調佩姬並非公司旗下員工，而是獨立承包商，且波雷格從未以私人名義向佩姬支付任何款項。

隨後，佩姬也針對麥可進行回擊，宣稱自己出於個人原因才選擇離婚，「並非如麥可的指控所述」，並對法庭文件中的「不實指控」感到遺憾。

「老司機」表示，Real Brokerage 是位於猶他州的房地產公司，預估市值約為 8.86 億美元 ( 折合新台幣約 279.71 億元 )，旗下約有 3 萬名房仲人員。「老司機」也進一步指出，雖然相關案件目前仍在法院審理的階段，但離奇的內容已經引發美國社會的廣泛關注。

