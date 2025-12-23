不適任校長頻傳 教師團體已是系統性缺失

▲由左至右分別為桃園市各級學校產業工會理事長陳俊裕、全國教師工會總聯合會理事長侯俊良、屏東縣教育產業工會吳婉鈴。（圖／全教總提供）

[NOWnews今日新聞] 不適任校長事件頻傳，從屏東縣琉球國中校長案、北科附工等案件

，侵害教師工作權益、破壞校園和諧，並對學生受教權造成負面影響。教師團體包含全國教師工會總聯合會、屏東縣教育產業工會、桃園市各級學校產業工會等今聯合開記者會，喊話教育部及各縣市教育局句處，校園不適任校長問題的系統性缺失，應落實退場機制。

2021年屏東縣琉球國中莊姓代理音樂教師，因長期超時工作、不堪壓力而過勞猝死，經高等行政法院判決，確認為「職業性過勞死亡」，並有校內超鐘點、行政霸凌等管理失當；同校代理教師阿邦出庭作證，卻遭校長秋後算帳，多次影射其「作偽證」，並透過校事會議討論其不適任。今年10月職場霸凌認定，監察院也完成調查通過糾舉案。

屏東縣教育產業工會指出，教育不應建立在犧牲之上，更不應讓教師成為制度失靈的代價。既然監察院已正式宣告蘇校長不適任，要求屏東縣政府立即將蘇校長調離現職、落實監察院「急速處分」要求；同時啟動不適任調查，執行終局解聘處置。屏教產強調，確保調查期間校內教職員不受任何形式的秋後算帳，重建校園基本人權。

另，北科附工校長則是在處理學生服儀時，在公開場合把便服學生叫上台，顯已涉及霸凌與不當管教，明顯損害教職員或學生權利。同時，校長領導風格過於僵化，忽略學生個別差異與心理健康，導致校園氛圍緊張，教師也感壓力沉重。

桃園市各級學校產業工會理事長陳俊裕指出，相關爭議並非單一事件，包含於升旗典禮中不當服儀管教與處罰措施、對學生施以羞辱性言語、教評會與校務會議程序違失，以及家長會運作與學生繳費流向不明等重大問題，至今仍未獲得充分釐清與妥善處置。主管機關有責任儘速調查且依法究責，避免校園治理失靈持續擴大。

全教總理事長侯俊良指出，綜觀上述兩案，反映出台灣校園不適任校長問題的系統性缺失。現行《國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法》雖已訂定，但實務上主管機關常消極以對，調查拖延、懲處輕縱，甚至允許不適任校長回任教師，形同給予「兩次機會」，無法有效保障師生權益。教師工會長期觀察，校長職位權力集中，常成為濫權溫床：職場霸凌、整肅異己、僵化管理等事件層出不窮，卻鮮見嚴懲，導致教育現場人心惶惶，教師荒更趨嚴重。

