不適應職場…潛大學女廁當「偷拍狼」工程師靠窺探6女大生私處來紓壓

記者陳弘逸／高雄報導

工程師不適應職場，壓力太大又網路偶然看到他人偷拍影片，出於好奇，跑到某大學活動中心的女廁偷拍遭判刑。（示意圖／PIXABAY）

高雄蔡姓工程師3年前，潛伏在某大學活動中心的女廁，拿iPhone 11手機偷拍，2天內共6名女大生受害，事後落網挨告。蔡男認罪，但受害者都不願意接受調解，他涉犯7罪，一審各處6個月有期徒刑。蔡男不服氣，提起上訴，懇求緩刑，但二審法官認為，他的犯行對校園安全威脅甚大，足以令師生驚恐，破壞校園安寧，故不宜宣告緩刑，改判8個月有期徒刑，得易科罰金，全案定讞。

判決指出，蔡姓男工程師2023年躲在北高雄某大學活動中心的女廁，用iPhone 11手機從女廁隔間門板下方間隙偷拍，2天內，共偷拍6名女大生脫去下身衣物如廁、包含身體隱私部位的性影像。

廣告 廣告

案件曝光後，蔡男坦承犯行，無前科，自陳大學畢業、擔任工程師，罹有憂鬱情緒適應障礙症，雖有意願調解，但6名受害女大生都不願原諒，因此和解破局

一審，法院將蔡男依無故攝錄他人性影像罪共7罪，各處6個月有期徒刑，得易科罰金，沒收iPhone 11手機、隨身碟、電腦主機硬碟。

蔡男不服，主張法院應該數罪併罰，希望能考量他無前科，素行良好，因初入職場不適應，工作壓力大，在網路偶然看到他人偷拍影片，出於好奇，一時思慮不周而犯案，且手法拙劣，攝錄畫面有限，時間甚短，也沒外流，並主動交出攝錄內容隨身碟，深具悔意也配合調查，請求附條件的緩刑宣告。

法官認為，受害者都不相同，且蔡男犯行對校園安全威脅甚大，足以令師生驚恐，破壞校園安寧，故不宜宣告緩刑；另考量性影像都無被害人的面容特徵，也無跡證顯示有散布或圖利販售的意思，審理後，駁回上訴，改判8個月有期徒刑，得易科罰金。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

更多三立新聞網報導

爽啪女國中生「車震完再上摩鐵」海軍中士遭部隊汰除…等入監改吃牢飯

陸軍後勤訓練中心偷拍醜聞！窺視女同袍尿尿…他認罪、賠償討不回iPhone

基隆2死惡火時間序曝！勇消小隊長詹能傑「三進火場」殉職、女住戶不治

女病患看泌尿科遭性侵！荒唐醫師「趁藥發作」逞慾逾20女…惡行長達10年

