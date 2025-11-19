不選了！林尚賢轉任TSNA總經理 政媒二刀流轉戰體育界

民進黨前正國會辦公室主任林尚賢確定不投入2026年台中市議員選舉，同時將接任TSNA總經理。 圖：林尚賢提供

[Newtalk新聞] 台中政壇原本盛傳已久的「強棒出線」劇情，突然有了轉折，民進黨前正國會辦公室主任、被視為空戰高手的林尚賢，確定不投入2026年台中市議員選舉，同時將接任TSNA總經理，地方人士分析，他不選，讓不少人鬆了一口氣。

林尚賢過去在政治圈以靈活戰術與議題掌握度聞名，被視為林佳龍幕後操盤手之一，如今選他選擇離開選戰，把戰略思維帶入體育產業，為台灣的運動媒體生態開啟另一條全新的戰略路線。一位熟悉民進黨地方布局的黨內人士表示，林尚賢是少數能一邊寫文案、一邊看數據、還能親上火線帶議題的幕僚，認為如果林尚賢真的參選，台中市南屯區的選舉將會非常有看頭。

事實上，林尚賢並非典型的政治人物，他出身新聞界，歷任民視、東森、中視等電視台文字記者，熟悉新聞運作節奏與議題操作，之後轉入公共事務與選戰策略領域，擔任過東森電視新聞台經理、林佳龍台中競總新聞部主任兼發言人、正國會辦公室主任、立委洪慈庸特助、也當過新媒體的執行長職務，對於空戰相當擅長，曾主導多場大型選戰，以傳播策略、社群節奏與話題設計塑造候選人形象。

不過，外界鮮少知道的是，林尚賢在媒體與政治戰場之外，還擁有英國考文垂大學運動管理碩士學位，是政壇與媒體界中，少數真正接受過國際體育產業管理訓練的人才，他還曾為民視撰寫美國職棒大聯盟專欄，長期關注運動產業結構與品牌經營，也熟悉國際體壇的行銷趨勢。

因此，當TSNA多次邀請時，林尚賢說自己的確考慮良久，一來是對正國會而言，能夠再搶下一席議員的機會至關重要，但熱愛體育的他又難以忘記對體育的熱愛，也很想靠自己的力量為體育貢獻一分心力，因此幾番考量後，他最終決定不參選，接受TSNA的邀請，回歸當年的初心，正式投身體育新聞行列。

由資深球評曾文誠創立的TSNA，自成立以來深耕台灣運動新聞領域，2017 年，曾文誠正式將營運主導權交棒給前體育主播卓君澤， TSNA也把單純的文字新聞，加入影音製作、數位內容與活動企劃，讓TSNA逐漸成為運動媒體領域的重要內容引擎。林尚賢強調未來接掌TSNA，將把政治空戰轉化為體育內容戰，帶著媒體與策略的經驗，為台灣體育新聞注入新的節奏與方向。

