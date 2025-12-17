不選亞利桑那、熊本設廠選這地 汎銓董座親揭海外佈局選點秘辛

汎銓董事長柳紀綸。（公司提供）

材料分析大廠汎銓科技（6830）董事長柳紀綸日前於法說會上，親自揭露公司在美、日兩大市場進行海外佈局的選點秘辛。面對外界疑惑為何不選擇台積電設廠的亞利桑那或熊本，柳紀綸直言這是為了避免參與「只有一年生意」的量產轉移，而是將戰場瞄準在半導體研發的「第一階段」。

台灣半導體出海打拚，從美國亞利桑那到日本熊本都有台廠蹤跡，跟著護國神山四處征戰海外的台灣半導體供應鏈，通常都選擇在海外半導體聚落設立據點，不過汎銓卻有不這麼做，雖然去日本、美國設廠，但不是選熊本、亞利桑那，而是選川崎、矽谷。

汎銓董事長柳紀綸將半導體製程的發展分為三個階段。第一階段是原型機研發，由設備商、材料商在海外研發中心開發原型機與光阻劑等新材料。第二階段為製程調校，將原型機搬進晶圓廠內，與晶圓代工廠的研發團隊花費兩到三年時間進行製程參數調校。第三階段則是量產移機，在製程開發完成後，開始興建量產產線並進行設備參數驗證。

柳紀綸強調，第三階段的生意雖然龐大，但每個晶圓廠的驗證期只有「一年」。他表示，若選擇在亞利桑那或熊本設廠協助客戶進行量產移機，一旦該廠區良率順利通過，產線就會閒置，必須等待兩三年後下一廠區啟動才能再接到案子。因此，汎銓不願意為了客戶單一廠區的量產移機而擴廠，公司在全球佈局的策略是避開短期的量產驗證生意，專注於「第一階段」的研發市場。

基於此策略，汎銓將海外據點鎖定在全球半導體研發的兩大核心區域：美國矽谷及日本東京灣的川崎。柳紀綸說明，矽谷是設備商科林研發（Lam Research）與KLA（科磊）以及眾多材料商的研發聚落，他們在晶圓廠進行製程調校前，原型機的開發就需要材料分析的協助。同理，東京灣附近則聚集了光阻劑等材料供應商。汎銓希望複製在台灣成功的模式，深耕海外市場的研發利基。

柳紀綸透露，位於川崎的光實驗室廠地達400坪，他自信說道：「我們的競爭同業在日本，五個廠合起來都比我小」。



