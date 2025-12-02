不選北市長！ 王世堅首談心內話：不能再輸蔣家這代

台北市 / 綜合報導

台北市長選戰，外界點名多位民進黨人選，年輕票倉中，人氣最旺的民進黨立委王世堅，今(2)日上廣播節目，首度談到內心想法，他不願意選，因為是二二八白色恐怖的受難家屬，父祖輩受害，現在又輸給加害人的這一代，對不起祖父和父親之外，也對不起所有受難家屬！但他強調，民進黨人才濟濟，像他推薦的行政院副院長鄭麗君，民進黨秘書長徐國勇，還有立委莊瑞雄，都是心中首選！另外，除了吳怡農表示有信心爭取民進黨提名，被點名的苗博雅，沒把話說死，只說被點名，就感到很榮耀了。

立委(民)王世堅說：「表態說我不選了，所以他們不會去考慮我。」數度表態完全沒想選台北市長，立委王世堅首度談及內心深層原因，立委(民)王世堅說：「上一代受害的時候，(加害人)他們是用刀用槍，現在開放民選之後，我在人民選擇之下，我輸給他(蔣萬安)，那我覺得這個，我不但對不起我父親，對不起我祖父，這也對不起所有二二八跟白色恐怖的受難家屬。」

背負著絕對不能輸的沉重壓力，王世堅認為鄭麗君出來選有勝算，立委(民)王世堅說：「第一點，她學經歷豐富，她可以說是學養俱佳，才貌雙全，第二點我覺得她個性很好，她不管你不同的一些政策的意見的看法，她都願意聽，傾聽之後，她趕快尋求什麼樣的解決。」

雖然不想選，但王世堅人氣旺尤其在年輕族群，校園巡禮想合照的學生，從教室排隊到走廊他抱起小狗，同學的尖叫聲直接蓋過校園鐘聲，不同於王世堅堅持不參選，表態有意願的吳怡農，有信心成功爭取，為民進黨提名出戰。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農說：「自從宣布參選以來，我的重心都放在，了解市民的各種煩惱，準備提出改變台北的政見，最後的提名取決於選對會的判斷，我也相信選對會的決定，會反映市民的期待。」另外常開直播邏輯清晰，思辨力強的台北市議員苗博雅，也受到年輕人喜愛被視為政壇新星，她沒把話沒說死只說透過民調，來決定符合選民期待的人選，自己光是被點名就已經感到榮耀。

