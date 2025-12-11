不選台北市長! 王世堅喊「立委是最終站」 點名4大咖：綠營最強人選還沒篩出來

2026年縣市長選舉腳步逐漸逼近，各黨派都在積極備戰中，民進黨選對會近來陸續公布人選，不過在艱困選區台北市，到底該派誰挑戰現任市長蔣萬安，備受外界關注。根據TVBS日前的民調結果，綠委王世堅的支持度遠勝於黨內其他潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。不過，王世堅受訪再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。他更點名這4人，直言「民進黨最強的人選還沒被篩選到」。

​TVBS民調中心日前公布最新民調顯示，20至29歲民眾中，王世堅支持度上升至48％，首次超越蔣萬安的31％，差距達17個百分點；另外，中正萬華民眾對蔣萬安支持度最低，為43%，與去年調查相較下滑16個百分點，對王世堅支持度則提高5個百分點，來到33%。王世堅是綠營人選中與蔣萬安差距最小的。

​談到民調領先其他綠營人選，王世堅強調，自己只是運氣好，之所以能在該份民調排第一，也是因為「民進黨還有很多優秀人才沒被列入」。確實有很多民眾支持自己，因此非常珍惜、也相當感謝，擔任立委已經是這輩子最大的光榮。「所以我一直將立法委員，當成我的政治生涯最後一站；我根本沒想到要去選台北市長」。

王世堅指出，最主要每個黨都必須推最強的人出來，民進黨也是，每個黨不能到時候打輸，再來怪兵器不好，所以一定要想辦法派最強的，而「民進黨最強的人選還沒被篩選到」，但自己一直認為有好幾位「絕對比我強」。他並再次點名像莊瑞雄、高嘉瑜、徐國勇，還有行政院副院長鄭麗君也是非常適合，她才貌雙全、學養俱佳，只是目前尚未表態要參選，所以民調被隱藏起來，如果這幾位之後都被列入民調，相信就會分出勝負，「所以，我完全沒有參選市長的打算」。​

上述調查是TVBS民意調查中心於114年11月27日至12月4日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,256位20歲以上台北市民，其中拒訪為250位，拒訪率為19.9%，最後成功訪問有效樣本1,006位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw/poll-center。

