不選台北市長！王世堅怕輸給蔣家後代：對不起228與白色恐怖家屬

民進黨立委王世堅今日受訪坦言拒選北市長，選輸蔣家後代對不起228事件與白色恐怖受難家屬。 圖：CNEWS匯流新聞網提供

[Newtalk新聞] 2026台北市長選舉愈趨升溫，民進黨要徵召誰挑戰現任市長蔣萬安，備受矚目，檯面上除了有意願的壯闊台灣創辦人吳怡農表態外，綠委王世堅也不斷被點名。對此，王世堅今（2）日以自己是白色恐怖受難家屬，在民主世代，無法接受自己輸給蔣家的下一代，「無法面對自己、父親與祖父，也對不起所有228與白色恐怖受難者家屬」。

民進黨立委王世堅今日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。

台北市長選戰備受關注，外界點名多位民進黨人選可能投入，自己也是盛傳的人選之一。王世堅直言，自己「完全不可能」參選台北市長，並強調民進黨人才眾多，一定會推出最強人選迎戰。

王世堅指出，民進黨在台北市不乏優秀政治人才，他先前推薦的行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄等人，都是能力兼具的優秀人選，這3人都是心中首選。他強調，民進黨選戰策略就是一開始就推最強的出來，不會選輸了再怪兵器不好。

他也提到，民進黨目前因並非台北市執政縣市，黨內已有選舉對策委員會與提名小組負責情勢分析，將根據各種情況研判最適合的提名方式，「他們正在分析當中，但我覺得不會是我選市長啦」。

談及個人不考慮參選的深層原因，王世堅提到自己的家庭背景，指出自己是228事件與白色恐怖受難家屬，上一代家族遭遇迫害，是在極權統治下被以武力加害。而如今是民主時代，如果在民選制度下又輸給蔣家的下一代，他覺得「無法面對自己、父親與祖父，也對不起所有228與白色恐怖受難者家屬」。

王世堅強調，這樣的心理因素也是他不願參選台北市長的重要理由之一。民進黨會推出最適合的候選人，他本人則不會投入這場選戰。他接著表示，鄭麗君先前因關稅議題受到民眾誤解，主因是外界未能充分理解協商過程。

