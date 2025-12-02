不選台北市長！王世堅首曝「內心沉重原因」：不想輸蔣家

王世間接受專訪首曝不選台北市長原因。（圖／匯流新聞網提供）

民進黨立委王世堅頻頻被點名參選台北市長，與蔣萬安一戰高下，今天（2日）他接受網路節目《中午來開匯》專訪時被問到會不會參選台北市長？他表態完全不可能，確定不會選，他表示，因為自己是228還有白色恐怖的受難家屬，上一代祖父輩因蔣家受害，若在民選制度下輸給蔣家後代，他認為對不起父親祖父也對不起228跟白色恐怖的受難家屬。

立委王世堅今天接受網路節目《中午來開匯》專訪，先是提及近期爭議的國籍法修法議題期間主持人黃光芹問到是否參選台北市長，王世堅笑笑搖頭表示，「這完全不可能的事情」「不會是我啦」。

王世堅指出，黨中央不會去考慮他，因為他已經表態不會參選。主持人黃光芹續問，「你說黨中央不會徵召你，為什麼這麼確定」。

針對堅決不參選心路歷程，王世堅透露他最深層的看法，因為他是228還有白色恐怖的受難家屬，當時加害者是蔣家的上一代，是極權時代，加害者是獨裁用刀用槍，讓他的父祖輩受害，「現在開放民選後，在人民選擇下若是我輸給他，我對不起我父親我祖父，也對不起所有228跟白色恐怖的受難家屬」。

王世堅直言，這樣的心理因素也是他不願參選台北市長的重要理由之一，他強調，民進黨會推出最適合的候選人，他本人則不會投入這場選戰。



