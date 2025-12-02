不選台北市長！王世堅首談「內心原因」

▲民進黨立委王世堅作為台北市長熱門人選，今（2）日首度談及不參選原因。（圖／匯流新聞網《中午來開匯》提供，2025.12.02）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委王世堅今（2）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪，作為台北市長熱門人選，他首度談及不參選原因，直言因自己是228與白色恐怖受難者後代，若輸給蔣家的下一代，他將無法面對自己和祖先。

台北市長選戰備受關注，外界點名多位民進黨人選可能投入。王世堅強調，自己「完全不可能」參選台北市長，並強調民進黨人才眾多，一定會推出最強人選迎戰。

王世堅表示，民進黨目前因並非台北市執政縣市，黨內已有選舉對策委員會與提名小組負責情勢分析，將根據各種情況研判最適合的提名方式，「他們正在分析當中，但我覺得不會是我選市長啦」。

談及個人不考慮參選的深層原因，王世堅提到自己的家庭背景，指出自己是228事件與白色恐怖受難家屬，上一代家族遭遇迫害，是在極權統治下被以武力加害。而如今是民主時代，如果在民選制度下又輸給蔣家的下一代，他覺得「無法面對自己、父親與祖父，也對不起所有228與白色恐怖受難者家屬」。

王世堅直言，這樣的心理因素也是他不願參選台北市長的重要理由之一，他強調，民進黨會推出最適合的候選人，他本人則不會投入這場選戰。他接著表示，鄭麗君先前因關稅議題受到民眾誤解，主因是外界未能充分理解協商過程。

