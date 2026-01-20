不選台北市長 鄭麗君：考古題回答超過10年

行政院副院長鄭麗君今與行政院長卓榮泰等人，共同召開「台美關稅談判說明記者會」。（張薷攝）

民進黨布局2026年縣市首長選戰，台北市長提名卡關，近日因行政院副院長鄭麗君對美關稅談判有功，黨內勸進鄭出戰台北市長聲浪。對此，鄭麗君今也親自回應指出，這已經是考古題，她回答超過10年，而過去的回答都算數，強調自己是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人。

由鄭麗君率領的經貿辦總談判代表、政務委員楊珍妮等人赴美談判，成功爭取到台美15％對等關稅不疊加、美方也允諾若課徵232半導體及衍生品關稅時，會給予台灣最優惠待遇。而因鄭麗君對美關稅談判有功，黨內傳出鎖定鄭參戰2026台北市長。

行政院長卓榮泰今天率副院長鄭麗君與秘書長張惇涵等人舉行「台美關稅談判說明記者會」，鄭麗君也回應此事，她表示，「這是考古題了，我已經回答超過10年，過去我的回答都算數」，並強調，自己是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人。過去鄭麗君被問及此事時，經常對外僅說明「沒有選舉規劃」。

而這並非鄭麗君第一次被點名選台北市長，過去鄭麗君在2020年卸任文化部長後，就有被問及未來是否會參選台北市長。鄭麗君當時便表明，「沒有參選規劃、沒有任何參選想法」。

