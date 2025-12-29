不選美加新加坡！統神送兒去馬來西亞學英文 網友傻眼：不如去菲律賓

實況主統神（張嘉航）近日在直播中透露即將前往馬來西亞，除了旅遊，也將考察兒子晨晨未來留學可能性。（圖／趙文彬攝）

直播主統神（張嘉航）計劃於2025年初前往馬來西亞展開10天行程，除了安排度假行程外，他也在直播中透露，此行另一重點是為兒子「晨晨」的未來教育鋪路。

這段從1月28日持續到2月7日的馬來西亞之旅，統神坦言是為自己安排的「年假」，希望趁此時稍作休息。不過，他進一步指出，妻子也希望藉此機會實地考察當地的生活與學習環境，評估晨晨是否適合在國中或高中階段赴馬深造。他表示，「想讓他去那邊唸三年，把英文練起來」，並認為語言能力的提升對未來相當有幫助。

廣告 廣告

與其他常見留學目的地如美國、加拿大、新加坡相比，統神選擇考察馬來西亞的決定引來不少討論。他坦率表示考量到費用問題，「我們要講求那個CP值」，並補充馬來西亞有不少語言學校、費用也較為可親，對家庭來說是一個務實的選項。

「英文學好之後，其他語言也會容易上手」，他在直播中這麼說，強調這段語言訓練的長遠價值。對統神而言，這樣的教育投資，不僅僅是學費的考量，更是為孩子未來建立語言與學習的基礎。

然而，這項計畫在網路論壇PTT曝光後，引發不少網友的質疑與揣測。有使用者認為馬來西亞雖是多語國家，但英文並非主要語言，質疑其語言學習成效；也有網友對統神「重CP值」的態度感到驚訝，留言諷刺「這麼有錢還這麼省真的笑死」、「沒聽過有人留學去馬來西亞的」。

更多留言則提出替代方案：「要省錢就選菲律賓，高一點的選新加坡或澳洲」、「如果是為了語言，菲律賓才是王道」、「新加坡畢業還能拿PR，之後移民更有利，馬來西亞就業機會又不多」。

儘管網友觀點不一，統神這次結合休假與教育考察的行程，也意外讓馬來西亞成為留學話題焦點之一，是否會帶動更多家長重新思考亞洲地區的教育潛力，也值得觀察。

統神在直播中透露明年初將赴馬來西亞旅遊，同時規劃兒子的語言留學藍圖，引發網友討論。（圖／翻攝自PTT）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不捨嬤「喜喪」走得太孤單！I人孫女急發文求助 40網友冒大雪送暖

年底連休潮！公司16人竟有9人請假 網笑：這週五會更多

獨家／野生捕獲簡嫚書深夜在公園淋雨 全身濕透凍僵