不配代表美國? 川普怒嗆冬奧滑雪選手魯蛇 再轟壞痞兔「史上最爛中場秀」

川普近期接連開砲，先怒嗆冬奧滑雪選手亨特．赫斯（左）是「魯蛇」，又痛批壞痞兔（右）超級盃中場秀「侮辱美國」，引發體育與娛樂圈爭議。 圖：翻攝自 X @LowellTmas、@SuperViiral

[Newtalk新聞] 美國總統川普近日接連對一名冬奧選手與超級盃中場秀表演者開砲。據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，川普分別抨擊自由式滑雪選手亨特．赫斯（Hunter Hess）以及拉丁天王壞痞兔（Bad Bunny），相關言論再度引發外界對其對異議人士與文化表現態度的爭議。

事件首先發生在冬季奧運賽場。來自奧勒岡州本德市的赫斯日前在媒體訪問中談及美國政治氛圍，坦言自己「代表美國時心情複雜」，並指出「穿著國旗不代表我認同美國現在發生的一切」。他表示，自己更在意的是代表家人、朋友，以及他所認同的美國價值。相關談話是在多名美國隊滑雪選手被問及國內政治情勢時所作出的回應。

川普隨後在自家社群平台 Truth Social 發文回擊，直言赫斯是「真正的魯蛇（real loser）」，並稱如果他不認為自己代表國家，「當初就不該參加選拔」，更表示「很難替這樣的人加油」。此番言論也引來保守派人士跟進批評，但同時遭到民主黨與進步派反彈。佛蒙特州聯邦參議員桑德斯公開為赫斯發聲，強調「這不是君主制，美國人不需要向總統效忠」。

美國奧會則發聲明表示，重點在於確保選手的安全與支持，並指出近年來運動員在賽事期間遭受仇恨言論與威脅的情況有上升趨勢，相關威脅已交由執法單位處理。

幾乎同一時間，川普也將矛頭指向超級盃中場秀。由壞痞兔擔綱的演出，以大量西語歌曲、拉丁文化意象與跨國團結訊息為主軸，他在表演中高喊 :「God bless America」，並將「美國」擴展為整個美洲，點名多個國家，同時展示美國與波多黎各旗幟，傳達「我們在一起就是美國」的訊息。

然而，川普在 Truth Social 上痛批該演出「由始以來最爛的之一（one of the worst, EVER）」，形容是「對美國的侮辱」，並批評「沒人聽得懂他在唱什麼」，舞蹈動作更被形容為「噁心」，不適合孩童觀看。他也再次強調壞痞兔「一開始就是錯誤的選擇」。

壞痞兔近期才在葛萊美獎創下歷史，成為首位以西語專輯奪下年度專輯的歌手，並在頒獎典禮上公開抗議美國移民暨海關執法局（ICE）的作為，高喊「ICE out」，進一步加深其與川普政府在移民議題上的對立。

儘管川普連番批評，壞痞兔的演出仍獲得大量好評，從美國本土到波多黎各，各地社群平台湧現支持聲浪。相較之下，川普本人未出席超級盃，而是在佛州參加私人觀賽活動；副總統范斯則在奧運場合公開表示，全國不分黨派都支持美國選手，與川普「難以加油」的說法形成對比。

