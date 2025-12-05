不配合監管！小紅書因詐騙「被封1年」總統府：支持內政部決策

記者簡浩正／台北報導

內政部將對小紅書發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。對此，總統府發言人郭雅慧今（5）日表示，總統府尊重、支持內政部的決策，因為詐騙案件無法配合政府追查，且資安檢測不合格。

中國平台「小紅書」在台用戶超過300萬人，但據悉自今年起已涉及1706件詐騙案件，財損達2億4768萬元，內政部與刑事局昨日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，時間為期1年。

內政部警政署表示，內政部是依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對該APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年，以防堵高風險平台持續危害國人資訊安全與財產權益。後續將視該公司是否善意回應、主動配合相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

對於外界對禁小紅書有些議論。郭雅慧今於台灣腎臟醫學會「第23屆亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」總統致詞會後受訪表示，內政部在第一時間就有跟國人報告跟說明，主要是因為有些詐騙案件沒有辦法配合政府的追查，還有一些資安檢測並沒有合格。她說，總統府尊重內政部的決策，也表達支持。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今日表示，違反詐防比例最高的就是小紅書，出此規定是為了避免國人受害；立委邱議瑩也強調，此舉不是威權而是保護國人安全；立委林月琴也發文指出，小紅書沒有落地配合我國監管，無法可罰，如願意配合一年後即可恢復。

