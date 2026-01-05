不配合美方「將付更大代價」！川普警告委國代理總統：恐比馬杜洛慘

美軍於3日凌晨逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子後，將其移送至美國紐約州，預計於美東時間5日中午12時在曼哈頓聯邦法院出庭。同時，馬杜洛的副手、委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已宣示就職，代理總統任期為90天。對此，美國總統川普（Donald Trump）則點名警告羅德里格斯，若她不「做正確的事」，將付出「非常大的代價」。

綜合外媒報導，川普週日接受《大西洋月刊》（The Atlantic）專訪時表示，若羅德里格斯不照他所稱「正確的事」行事，她將「付出非常大的代價」，甚至「可能比馬杜洛更大」。

廣告 廣告

政治報（Politico）報導指出，川普這番談話與他週六在記者會上的說法形成反差。川普當時表示，美方官員曾與羅德里格斯溝通，並稱她「基本上願意做我們認為必要的事」。川普先前也曾表示願意與羅德里格斯合作，但未獲對方正面回應；這回川普改以警告口吻，要求羅德里格斯「最好做正確的事情」，並在談話中形容委內瑞拉現況「已經爛透了」，稱「重建」並非壞事。

委內瑞拉軍方4日宣布承認羅德里格斯為代理總統，並描述馬杜洛遭逮後，首都卡拉卡斯街頭愈來愈冷清，加油站與少數仍正常營業的店家出現大排長龍、民眾囤積物資，外界也持續關注委內瑞拉後續發展。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

委國女副總統成代理總統！國內民眾恐慌掀搶購物資潮 逃亡海外人歡慶

阿根廷環球小姐地區賽 60歲「美魔女」奪冠