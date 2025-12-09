不配息台股ETF來了！凱基台灣TOP 50准募 聚焦市值前50大＋獲利能力
[Newtalk新聞] 就在台股首檔ETF 0050 規模周一（8 日）突破兆元大關之際，同日，凱基投信旗下市值型ETF「凱基台灣 TOP 50」（009816）亦獲准募集。該檔ETF即追蹤臺灣指數公司「特選臺灣 TOP 50 指數」，是目前唯一不配息的台股ETF，透過股息滾入再投資的機制設計、充分發揮時間複利滾雪球效應。
臺灣指數公司日前推出「特選臺灣 TOP 50 指數」，自 12 月 1 日起委請台灣證交所於交易時間內每 5 秒計算及發布即時指數一次。該指數最大賣點在於，其成分股篩選門檻比 0050 的「台灣 50 指數」更加嚴格。其中一項最關鍵標準為：成分股須連四季稅後盈餘（EPS）為正。這意味著，即便是市值前 50 大企業，但若短期遭逢虧損、甚至沒獲利找者，均會被排除在外，以確保該一籃子台股為具市值代表性＋獲利能力穩定之投資組合。
另外，009816 的指數前五大成分股權重，總和不得超過 65%，以分散過度集中持股風險。
凱基台灣 TOP 50 ETF 研究團隊表示，回顧自 2007 年以來，台股歷經多次多空洗禮，包含引爆全球金融危機的美國次貸風暴、或是讓全球經濟活動急凍的新冠疫情，不過加權指數經修正後，依舊恢復上行。統計 18 年間，大盤若不計股息（花掉股息）下，可繳出 309% 報酬率；若將股息存下來，則可獲得 420% 報酬；相較下，追蹤「特選台灣 TOP 50 指數」的 009816，透過強制將「股息再投資」，在相同時空背景與投資時間長度下，最終可滾出 743% 的累積報酬。
2022 年底，ChatGPT 問世以來，台股受 AI 供應鏈帶動，交易相當火燙，若在當時開始佈局台股，持續投入累積部位，時至今日報酬已翻倍。對此，凱基台灣 TOP 50 ETF 研究團隊表示，近年在 AI 趨勢催化下，台股行情有目共睹；2026 年雲端服務供應大廠在強勁營運現金流支撐下，將持續投入 AI 基建，大廠擴大資本支出將，轉化為對台灣 AI 供應鏈的需求，電子零組件出口得以持續強勁，帶動台灣實質 GDP 持續成長，預期整體台股獲利年增率，也將從今年的 10% 到明年可躍升至 22%，有利多頭行情續航。
進一步觀察 2026 年各產業趨勢，除了 AI 族群持續以雙位數年增的速度增長，電子產業的非 AI 族群，像是光電、資訊服務，獲利年增率也由負數或個位數跳升至雙位數，其他諸如傳統產業中的運動休閒、觀光餐飲等，獲利年增率也有望從負雙位數一舉翻升至正雙位數，金融保險業也有望由虧轉盈，在降息釋出熱錢的效應帶動下，評價面基期仍低的獲利成長族群，明年也有表現機
會；產業表現有望從 AI 族群一枝獨秀，轉為百花齊放。
資金輪動加速，要掌握台股長多行情，可透過市值型ETF參與，若能強制將配息再投入，更有機會創造更佳的長期報酬。009816 的發行價 10 元，經理費每年 0.07%，保管費每年 0.027%，成分股每年調整 4 次，可望成投資人實現時間複利的助力。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
