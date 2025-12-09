不配息的台股ETF！凱基009816鎖定50大權值股 訴求時間複利
台股市值型ETF即將再添新兵！凱基投信獲准募集凱基台灣TOP 50 ETF，簡稱：凱基台灣TOP 50(009816)，聚焦台股前50大龍頭企業，並在篩選指標加入近4季稅後純益總和必須大於0的條件，也就是要有獲利才能入選；同時，這也是一檔不配息的台股ETF，透過股息滾入再投資的機制設計，訴求時間複利滾雪球效應。
凱基台灣 TOP 50 ETF(009816)基金研究團隊表示，回顧2007年以來，台股歷經多次多空洗禮，包括引爆全球金融危機的美國次貸風暴、或是讓全球經濟活動急凍的COVID-19疫情，加權指數修正過後依舊恢復上行，統計18年間，台灣加權指數若不計股息(將股息花掉的情況)，可繳出309%報酬率。
若將股息存下來，則可得出420%報酬；相較之下，凱基台灣 TOP 50 (009816)所追蹤的指數-特選台灣TOP50指數，透過強制將股息再投資的結果，在相同時空背景與投資時間長度下，最終滾出743%的累積報酬。
凱基台灣TOP 50 ETF(009816)基金研究團隊表示，近年在AI趨勢催化下，台股行情有目共睹；2026年雲端服務供應大廠在強勁營運現金流支撐下，將持續投入AI基礎建設，大廠擴大資本支出將直接轉化為對台灣AI供應鏈的需求，台灣電子零組件出口得以持續強勁，帶動台灣實質GDP持續成長，預期整體台股獲利年增率，也將從2025年的10%躍升至2026年的22%，顯示台股獲利穩健，多頭行情可望續航。
進一步觀察各產業2026年趨勢，除了AI族群持續以雙位數年增的速度增長，電子產業裡的非AI族群，例如電子-光電、電子-資訊服務，獲利年增率也由負數或個位數跳升至雙位數，其他諸如傳統產業中的運動休閒、觀光餐飲產業，獲利年增率也有機會從負雙位數一舉翻升至正雙位數，金融保險產業也有望由虧轉盈，在降息釋出熱錢效應帶動下，評價面基期仍低的獲利成長族群，2026年也有表現機會；產業表現有機會從AI族群一枝獨秀，轉為百花齊放。
資金輪動加速，要掌握台股長多行情，可透過市值型ETF參與，若能強制將配息再投入，更有機會創造更佳的長期報酬。
凱基台灣TOP 50 (009816) 追蹤臺灣指數公司「特選臺灣TOP50指數」，不僅首創台股ETF不配息，更聚焦台股前50大龍頭企業，並在篩選指標加入近四季稅後純益總和必須大於0的條件，以避免買到市值大但獲利表現起伏大的成分股；另以前5大成分股權重總和不超過65%，分散過度集中持股風險。
009816發行價10元，經理費每年0.07%，保管費每年0.027%，成分股每年調整4次。
回頭來看台股ETF市場，今年人氣依舊強強滾，其中，新登場的主動式台股ETF，受到不少投資人青睞，檢視集保股權分散12月5日最新統計資料顯示，5檔主動式台股ETF整體受益人數周增2.3萬人，總人數來到45萬3272人，連續第8周創下新高。
績效優異，是這些主動式台股ETF大受歡迎的原因之一，像是主動統一台股增長（00981A）上市6個多月，股價大漲6成；主動群益台灣強棒（00982A）上市6個多月，股價上漲近4成，都為投資人帶來豐厚報酬。
主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政表示，全球科技產業在年底前迎來多項關鍵利多訊號，最新財報顯示人工智慧相關需求依舊強勢，先進運算平台在雲端、資料中心與大型模型訓練的多重推動下持續熱銷，使市場對 AI 泡沫化的疑慮暫時緩解，AI 不是短線題材，而是各國企業競相投入的新一輪科技基礎建設。
陳朝政說，年底消費旺季與降息預期交織，後續行情可期待，操作建議反彈不追高、逢拉回分批承接AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。
主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，參考過往在美國預防性降息時的經驗，台股皆是多頭格局不變，經過一段時間的高檔修正，多數產業族群股價已回落至較為合理的評價區間，尤其具備獲利成長性、產品需求明確或受科技趨勢推動的領域，其中長期投資價值反而因修正而提升。AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是明年仍將持續發酵的重要推力。
