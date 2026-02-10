不配息＋低費率超吸金！台股ETF「新兵」009816上市5天 規模衝破200億元

2026 年才過第一個月，台股不斷為股民創造驚喜，至今（30）日單月漲幅 10.7%，指數也屢創新天價，帶動台股ETF凌勵漲勢。 示意圖

[Newtalk新聞] 2026 年初始，台股強勢開局，統計7 檔ETF「新兵」中就有 4 檔鎖定台股布局。其中，主打「不配息再投入＋低費用率」市值型ETF的「凱基台灣TOP 50」（009816）自上市後才過 5 個交易日，短短規模就突破了 200 億元；而同一天掛牌的主動式台股ETF「主動安聯台灣」（00993A）規模也突破 150 億元，格外掀起市場關注。

009816 今（10）日以 10.53 元開出，盤中最高一度達 10.62 元，漲幅約 2.3%；截至發稿時間 12:50 分，009816 今日成交 183,416 張，2 月 3 日其以 90 億元規模掛牌上市，短短 5 個交易日，規模就快速翻倍成長至 207 億元，累積成交量更突破 136 萬張，一舉躍升ETF成交王；另一檔 00993A 則來到 157,05 億元，今日成交 7.4 萬張，最高價 10.03 元。

市場法人觀察，2025 年布局台股的ETF的新兵共有 13 檔，海外股票的ETF新兵有 16 檔，債券型則有 11 檔；跨入 2026 年，已有 4 檔ETF新兵鎖定台股布局，顯見台股投資吸引力加速升溫。

進一步觀察去（2025）年以來掛牌的ETF，只有 5 檔規模站上 200 億元，其中 4 檔鎖定台股市場布局，除了 009816，還包括主動復華未來50（00991A）、主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A），跨過 200 億元門檻所花的天數落在 5～116 天之間，成長速度最快的為 009816，5 天來規模淨增加 117 億元；唯一一檔布局海外股票的為主動元大AI新經濟（00990A），3 天規模淨增加 7 億元。

凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊表示，美國聯準會降息趨勢不變，有利風險性資產表現，AI 基礎建設需求升溫，不管美股科技巨頭AI軍備競賽誰勝出，台廠相關供應鏈都是贏家，推升台灣 GDP 年增率持續上修。市場預期，2026 年台股企業 EPS 的年增上看 1,620元，基本面與資金面多重利好因素加持，也帶動市場上修台股評價。

惟邁入今年來台股不斷刷新歷史高點，面臨聯準會（Fed）主席換屆與地緣政治變數，預期將是波動加大、輪動加速的一年，擔心單筆進場買在高點的投資人，可透過定期定額滾動投資紀律投入，既能分批進場分散風險。

