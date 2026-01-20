不配為人父母！台中媽囚21歲小女兒2年「電線纏繞餓死」 母、父一併起訴

即時中心／林韋慈報導

去（2025）年9月，台中市大甲區一起母親長期虐待親生女兒致死的案件曝光，震驚社會。21歲的陳姓小女兒，長期遭詹姓母親言語貶抑、肢體虐待與禁食，甚至自2023年起被強迫辦理休學，並以電線綑綁、囚禁於房間及浴室內長達2年多。期間，女兒因長期營養不良，身體狀況愈來愈差，最終因營養不良併發多重器官衰竭不幸死亡。

更令人吃驚的是，詹女發現女兒死亡後，不僅未立即報警，反而伴屍3天，試圖清洗遺體、掩蓋屍臭。台中地檢署偵查終結後，認定詹女涉犯《刑法》私行拘禁並施以凌虐致死罪，依法提起公訴，全案將由國民法官審理。

起訴書指出，詹姓婦人與陳姓丈夫、大女兒及被害小女兒同住。2023年1月間，詹女因不滿小女兒居家清潔未達其要求，直接替小女兒辦理休學，帶離群體，展開如同「集中營」般的虐待生活。起初，她以電線將女兒房門把手與樓梯扶手綑綁，限制其行動；之後更變本加厲，將囚禁空間縮小至房內浴室，以電線將浴室門把與五斗櫃牢牢綁死，僅提供極少量食物，導致正值青春期的女兒日漸消瘦、體力逐漸枯竭。

檢方調查發現，案發當時，詹女見前一日放置在浴室門口的兩包菜粥原封未動，敲門也無人回應，卻未立即開門查看或撥打救護電話，反而冷血地「逕自認定女兒已死」，放任女兒獨自受困於浴室內，直至生命消逝。直到隔日凌晨，詹女為掩蓋屍臭，才解開電線，將女兒遺體拖出浴室並清洗現場。同日上午7時許，陳姓父親發現女兒已成冰冷遺體，隨後前往警局自首，這起發生在自家屋簷下的駭人命案才因此曝光。

檢方認定，詹女手段殘忍，長時間非法拘禁並對被害人施以凌虐，最終致人死亡，已構成家庭暴力重罪，依法提起公訴，並交由國民法官審理。至於陳姓父親，雖未直接動手犯案，卻為避免夫妻衝突，明知小女兒長期遭虐，仍未報警或介入制止，檢方亦依《刑法》幫助加重私行拘禁罪嫌一併起訴。

過去也有媒體爆出，詹姓婦人早年就就因家暴婆婆上過新聞，當時還跪地道歉，然而多年後，又找上「代罪羔羊」小女兒，而大女兒卻好好上大學住宿逃過，而父親知而不報，放縱詹姓婦人虐待致死，不禁讓人感嘆家庭功能失常。

