不針對第三方？中俄時隔8年反飛彈聯演 官媒批日「新軍國主義」

中俄兩軍本月上旬在俄羅斯境內舉行第三次反飛彈聯合演習，中國國防部罕見在演習後才公布消息，並強調聯演不針對第三方。但中國專家今日（12/7）指出，此舉旨在防止「某些戰敗國」改變戰後秩序，暗批日本踐行「新軍國主義」。

中國國防部昨晚在微信公眾號簡短宣布，12月上旬，中俄兩軍在俄羅斯境內舉行第3次反飛彈聯合演習，並強調「此次聯演不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關」。

據中國官媒《環球時報》報導，這是中俄時隔8年再次舉行反飛彈聯合演習，而與前兩次反飛彈聯演相比較，此次演習是在結束後才對外公布消息。兩軍分別在2016年5月下旬與2017年12月中旬舉行聯合反飛彈演習及「空天安全-2017」第二次模擬演習。

此外，中俄第三次反飛彈聯合演習的消息稿內容是最簡潔的一次。但值得注意的是，三次聯演發布均強調了同一內容，即「聯演不針對第三方」。

中國軍事專家宋忠平認為，兩國選擇在演習結束後公布消息，避免了一些別有用心國家藉機炒作。消息稿中強調「聯演不針對第三方」，也在向國際社會傳遞，中俄雙方之間的軍事合作是基於共同的安全利益和戰略需求，而非針對任何第三方。

但宋忠平進一步指出，當前，日本不斷踐行「新軍國主義」，積極發展遠程飛彈，包括極音速飛彈，12式反艦飛彈和巡弋飛彈，還引進「戰斧」巡弋飛彈等，並稱這些舉動對中國、俄羅斯等二戰戰勝國構成嚴重威脅，因此強化反飛彈建設刻不容緩。

另一名軍事專家則向《環球時報》表示，「當前亞太地區出現了針對別國事務進行軍事介入和武力干預的聲音。作為兩個大國，中俄此次演習展示出雙方在防務層面合作的決心和能力，對於地區內試圖進行軍事挑釁的力量是非常明確的警告。」

相關發言疑似暗批日本首相高市早苗上月7日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」等相關發言。

而在宣布兩國聯演前，中國外交部長王毅2日在莫斯科與俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）共同主持中俄第20輪戰略安全磋商，稱雙方就涉日本問題進行「戰略對錶」，要堅決反擊日本「軍國主義」捲土重來的圖謀。

宋忠平表示，這些表述凸顯中俄加強全方位合作，尤其是戰略領域和軍事安全領域合作的決心，旨在防止某些戰敗國「肆意妄為」、改變戰後秩序。這也說明，在涉及重大利益關切問題上，中俄必須攜手合作，共同夯實二戰戰後秩序。

