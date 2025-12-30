不銹鋼中期行情 要看終端需求

上市鋼廠主管表示，這波由鎳價帶動的不銹鋼盤價調升，雖未必意味著需求全面復甦，但已成功扭轉市場對價格持續下探的預期。在成本推升、政策干預與資金面改善三項動力催化下，後續能否擴大為中期行情，仍將取決於終端需求能否跟上腳步。

2025年多數不銹鋼廠都身陷虧損泥沼，如今隨著鎳價跳漲帶動上游廠家喊漲，「成本推升」效應已啟動，接下來市場緊盯買盤回補、訂單轉強的「需求拉動」要跟上腳步。

業界認為，若需求跟不上供給，市場小陽春容易變成短線衝高、終端不買單，行情冷卻甚至熄火，屆時期待新年度由虧轉盈恐怕仍有挑戰。

唐榮不銹鋼專家說，國際不銹鋼產業的困境，最重要的還是供給過剩，目前印尼青山連續調漲304出口報價，除了原料鎳金屬行情走高外，市場普遍關注印尼政府對2026年鎳礦與產量管理更趨嚴格，藉以穩定價格，若供給控制真能落實，鋼廠才敢把漲價變成常態，而不是一次性的轉嫁。

其次，不銹鋼需求端必須從補庫升級為常態消費。目前不銹鋼很多時候是靠下游低庫存被迫回補，一旦漲價過快、接單沒跟上，補庫存立刻熄火。要走向中長期榮景，必須看到更扎實的終端用戶需求，因為只有家電、廚衛、化工管線、食品設備等產業源源不斷有訂單出現，整個不銹鋼供應鏈才會有活力。

