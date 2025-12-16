不銹鋼好熱 訂單接不完

華新麗華（1605）不銹鋼事業大躍進，訂單接不完，要帶著台鏈一起飛。華新麗華副董事長王錫欽表示，目前冷精棒已經打入中國大陸的AI伺服器供應鏈，去年開始就已經搶到商機，預期這一塊成長速度會非常快。

王錫欽表示，華新在中國大陸的冷精棒為市占率最大，占比達五成，居於領先地位，主要應用在汽車業、AI伺服器等，現階段仍以汽車產業的需求較大。不過在AI伺服器的需求帶動下，也推升了這一塊冷精棒的需求，因為冷精棒是AI伺服器散熱零組件中的關鍵。

王錫欽表示，AI伺服器因晶片功率高，需要以液冷方式運作，解決發熱問題，而液冷散熱系統中的關鍵零組件為快接頭，而華新的冷精棒主要就是用在快接頭上，以GB300的機櫃為例，可用到276個快接頭，而在AI科技帶動下，未來這一塊成長速度會相當快，有望放量。

