不鏽鋼水壺被壓扁如「公共紙杯」！她實測裝水不漏 網友笑瘋：喝了變扁壺俠

一名網友網購收到被壓扁的不鏽鋼水壺。（圖／翻攝Threads／@_1jiayuu）

網購最怕收到破損包裹，一名女網友近日在社群平台Threads分享一段「荒謬到笑出來」的經歷，她從電商平台訂購一個水壺，取貨時卻發現包裹外箱嚴重變形，如同遭卡車輾過。原以為內容物能倖免，不料開箱後更讓人哭笑不得，水壺不僅被壓成V字形，底部還破了一個大洞。離奇畫面引發大量網友熱議與爆笑留言。

原PO表示，她是在蝦皮平台下單水壺，選擇店到店取貨。當她打開取貨櫃子那一刻，眼前的包裹竟呈現「慘遭輾壓」的狀態，紙箱嚴重凹陷變形。雖然當下仍抱著一絲希望打開檢查水壺狀況，沒想到邊錄影邊開箱時，水壺狀況同樣「災難級」，底部不僅凹成彎曲V型，還破了一個明顯的洞。

原PO將影片分享至Threads後，網友紛紛留言表示：「這水壺看起來有點死了」、「你有備註要扁掉的嗎？」、「喝起來會變扁壺俠」、「雖然被輾過但堅定來到你手上」、「這根本公共場所紙杯進化版」、「妳的水壺看起來需要解壓縮」、「直到最後還一直期待是正常的水壺，看到笑出來」。

原PO還實測水壺居然能裝水不會漏。（圖／翻攝Threads／@_1jiayuu）

更令人意外的是，原PO後續還進行實測，將水倒入已變形的水壺中並拍片更新：「你們小看他了，他堅強得很，能裝、不漏，我真的笑瘋」，堅強的「扁壺」讓網友再次笑翻，「原本覺得笑點就這樣了，拿扁水壺裝水1000000%」、「怎麼會有這麼堅韌不拔的水壺」、「水壺：你要是看扁我，那我就扁扁的裝水。」

目前該篇貼文已突破300萬次瀏覽，並釣出大量苦主分享類似經歷，不少人曬出曾收到被壓扁的水壺或變形包裹，直言「真的不是一個人的悲劇」。

原PO也透露，事後已將情況回報賣家，對方看到變形照也當場傻眼，驚呼「第一次看到不鏽鋼水壺壓得這麼扁」，並坦言無法控制物流暴力處理，最終同意全額退款。

