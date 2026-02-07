不鏽鋼沒生鏽等於安全？ 醫曝「5情況」恐鉛中毒

許多人在家料理時選擇使用不鏽鋼鍋具，看似安全的材質，卻可能暗藏健康風險。醫師示警，若使用來路不明、製程不合格或材質選擇不當的不鏽鋼鍋，長期使用可能導致鎳溶出，引發接觸性皮膚炎，甚至影響腸胃道健康，增加腸漏症或肥大細胞敏感族群的惡化風險；嚴重者，還可能提高慢性鉛中毒的風險。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，選購不鏽鋼鍋具時，應選擇304或316等級。市面上有些號稱高級的不鏽鋼，其實是200系列會以錳取代鎳，長期攝取可能造成錳污染，需特別留意。

有神經內科醫師在網路分享，使用不鏽鋼鍋可能導致慢性鉛中毒的五種情況，包括，使用回收廢鋼冶煉卻未完全去除鉛；鍋具局部結構如把手焊點、底部接合處或鉚釘，早期可能使用含鉛焊錫；表面電鍍或拋光製程殘留鉛；在酸性、高溫且長時間使用下，可能使鉛溶出；以及缺乏檢驗證明的老舊或仿製容器，皆需特別留意。

家事達人陳映如提醒，清潔不鏽鋼鍋具時，避免使用鋼刷或尖銳物品刷洗，以免產生刮痕、藏汙納垢；一般使用洗碗精清洗即可，不必使用過於強烈的清潔劑。

不鏽鋼並非不會生鏽，也不代表完全安全，專家強調，若鍋具已出現刮痕、生鏽或變形應立即汰換，才能確保飲食安全。

