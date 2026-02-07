不鏽鋼沒生鏽等於安全？醫曝5情況恐中毒 最怕酸性跟高溫

現代不少民眾選擇使用不鏽鋼鍋取代鐵鍋炒菜，但不鏽鋼鍋沒生鏽就等於完全安全嗎？醫師林邵臻指出，關鍵在於合金比例與使用環境。她表示，使用不鏽鋼鍋要注意避免長時間接觸酸性（醋、檸檬）跟高溫，以及不要用鋼刷破壞鈍化層。同時分享五個不鏽鋼導致中毒的情況。

不鏽鋼型號很重要

林邵臻在臉書粉專發文表示，選擇不鏽鋼，型號很重要，不同型號有不同的化學組成，她舉例，鉻≥10.5%可抗氧化；鎳能抗腐蝕、但也是常見過敏原；鉬抗氯化物（如鹽、汗、消毒液）；錳能便宜替代鎳，但神經毒性爭議。

她表示，使用方式錯誤，長期下來依然會導致鎳溶出，造成接觸性皮膚炎、免疫活化。另外腸胃道慢性暴露可能會出現腸漏、肥大細胞敏感族群惡化。

她還特別提醒，標準合格的不鏽鋼理論上「不應含鉛」，但現實世界裡確實存在「因製程、焊接、回收料、表面處理或使用情境」而導致不鏽鋼容器成為慢性鉛暴露來源的可能性。林邵臻強調，鉛不是設計成分，而是污染來源。

使用不鏽鋼卻可能慢性鉛中毒

林邵臻也分享了5個「不鏽鋼×慢性鉛中毒」的真實機制

1.業者使用「回收廢鋼」冶煉，但在冶煉時鉛無法完全去除，部分製造工廠也「不測鉛、不控鉛」，200系列、來源不明鍋具風險最高。

2.焊接、接縫、鉚釘含鉛，不鏽鋼鍋「某一小段」如把手焊點、底部接合處、鉚釘等地方，早期焊料含鉛焊錫。

3.表面電鍍或拋光製程殘留鉛，這是低成本製造常見問題，像是電鍍槽污染、拋光劑含鉛、清洗不完全，新鍋或是新容器「第一批使用」反而鉛溶出最高。

4.酸性、高溫、長時間使用不鏽鋼鍋，可能會讓鉛被拉出來，即使含量很低，也可能慢慢累積，慢性鉛中毒不是一次大量，而是天天微量。

5.老舊或仿製的醫療、食品級容器，可能是標「304/ 316」但沒有檢驗報告。

她最後提醒，想要安全使用不鏽鋼，需要注意有第三方檢驗（LFGB/NSF），以及316型號，跟單體成型、無焊縫。

