不鏽鋼病床舊換新 用愛庇護身心障友

馬來西亞慈濟雪隆分會的志工，30年來長期關懷當地的公立福利院，風雨無阻。心疼院友躺在生鏽斑駁的病床上， 一口氣送上40張全新病床，以及防水床墊及床具。

一張張鐵鏽斑駁的病床從病房內移出，雪蘭莪新古毛福利院準備替換上全新的禮物。

慈濟志工 葉曉娥：「我們每次來服務的時候，我們都是看到，病患睡在這個床，全部是生鏽了的，看到是真的很不忍心，不如我們就用這個鋼的(病床)，因為你鋼的不怕水，就不會生鏽了，又可以耐久。」

雪隆慈濟志工服務新古毛福利院第30年，深度了解院方的作業和需求。為了方便護理人員照顧病友，雪隆分會捐贈40張不鏽鋼病床、32張防水床墊、49個防水枕頭等用品。

慈濟志工 葉曉娥：「這個評估是我們叫全部病房組長，然後很多師兄師姊一起來，去那個病房那邊，我們就去問這個床，是真的不能用了嗎，是真的哪裡不可以，是不是輪子壞了，還是生鏽了，好，我們就這樣評估。」

慈濟志工 許少秋：「每一張病床組裝至少要20分鐘左右，完成全部40張大概是2個小時左右，大家都是同心協力地，盡心盡力地，很用心地去把它完成。」

大約250位志工從雪隆各地聚集在新古毛福利院，奉獻時間、力量和暖暖的愛。來自慈濟大學醫學系的師生也在這次付出中收獲良多。

慈濟大學碩士生 劉柏宗：「這裡有點像是台灣的教養院，像是幫助一些身體，可能比較有一些殘缺的人，或者是心理有點障礙的人，然後我們可以來幫忙他。」

慈濟大學助理教授 楊子慶：「其實每一次出來，有機會可以參加這種，可以見苦知福的這些活動，我都非常地感恩，那慈濟的教育，其實很重要的一塊，就是可以見苦知福，然後要知福，惜福，再造福。」

青少年和成年人從社會服務、扶貧濟困的工作中審視自己的富足，竭盡所能照顧好自己的身心。

