不鏽鋼鍋具也會出問題？ 醫揭5情況恐「慢性鉛中毒」：別接觸酸性、高溫

醫師林邵臻提醒，有些標有「316」的不鏽鋼產品，不等於「真的乾淨316」。（示意圖／photoAC）

不鏽鋼餐具、容器幾乎是家家戶戶的日常用品，但神經內科醫師林邵臻提醒，不鏽鋼不等於「不生鏽」，也不是「完全安全」，其實關鍵在合金成分與使用方式，若來源不明、製程不良或使用不當，可能造成慢性鉛中毒，引發健康隱憂。

林邵臻於臉書粉專發文分享，不鏽鋼並不意味著「不生鏽」，也不是「完全安全」，關鍵在於合金比例與使用環境，而不同型號的不鏽鋼，有不同的化學組成，其中的鉻（Cr）≧10.5%能抗氧化；鎳（Ni）抗腐蝕，但也是常見過敏原；鉬（Mo）抗氯化物，如鹽、汗、消毒液；錳（Mn）便宜替代鎳，但有神經毒性爭議。

林邵臻提到，保養不鏽鋼容器也是重點，即使是目前最佳等級的不鏽鋼容器，使用時也需要注意，應避免長時間接觸酸性（醋、檸檬）及高溫，也不要使用鋼刷來破壞鈍化層；若使用方式錯誤，長期下來可能導致鎳溶出，造成接觸性皮膚炎、免疫活化，不僅如此，也會讓腸胃道慢性暴露，出現腸漏、肥大細胞敏感族群惡化的狀況。

林邵臻指出，標準合格的不鏽鋼，理論上「不應含鉛」，但在現實世界裡，確實存在「因製程、焊接、回收料、表面處理或使用情境」而導致不鏽鋼容器成為慢性鉛暴露來源的可能性。要注意的是，鉛不是「設計成分」，而是「污染來源」。

對此，林邵臻列出5種不鏽鋼可能造成慢性鉛中毒的狀況：

1、使用「回收廢鋼」冶煉是最常見、也最危險的，冶煉時鉛無法完全去除，部分製造工廠「不測鉛、不控鉛」，像是200系列、來源不明鍋具風險最高。

2、不鏽鋼的「某一小段」，而非整個容器，如把手焊點、底部接合處、鉚釘等，早期焊料含鉛焊錫。

3、低成本製造常見問題是電鍍槽污染、拋光劑含鉛、清洗不完全，而新鍋或是新容器「第一批使用」反而鉛溶出最高。

4、不鏽鋼長時間接觸酸性、高溫，可能讓鉛被拉出來，即使含量很低，也可能「慢慢累積」，而慢性鉛中毒並非「一次大量」，而是「天天微量」。

5、老舊或仿製「醫療、食品級」容器，即使標「304」或「316」，但沒有檢驗報告，因此寫上「316」不等於「真的乾淨316」。

林邵臻建議，若想更安全使用不鏽鋼，應注意是否有第三方檢驗（LFGB／NSF），選擇316型號及單體成型、無焊縫的產品。

