不鏽鋼鍋「不生鏽就安全」大錯特錯！醫示警5狀況恐中毒

許多民眾習慣使用不鏽鋼鍋具與容器，認為「不生鏽就代表安全」，但神經內科醫師林邵臻指出，不鏽鋼的安全性，關鍵在於合金比例、製造來源與實際使用環境，若忽略細節，長期下來仍可能成為慢性金屬暴露來源。

林邵臻說明，不鏽鋼由鉻、鎳、鉬、錳與碳等元素組成，不同型號化學比例差異極大，即使標示為食品級，若製程或使用方式不當，仍可能出現健康風險。

他也特別點出，以下5種狀況，可能讓不鏽鋼容器成為慢性鉛暴露來源：

1、使用回收廢鋼冶煉的產品

冶煉過程中鉛難以完全去除，部分製造端未進行鉛含量檢測或控管，來源不明的不鏽鋼製品風險相對較高，其中以200系列產品最需留意。

2、焊接、接縫或鉚釘部位含鉛

容器本體未必含鉛，但把手焊點、底部接合處、鉚釘或早期使用的含鉛焊料，可能成為局部污染源。

3、表面電鍍或拋光製程殘留鉛

低成本製造常見電鍍槽污染、拋光劑含鉛或清洗不完全等問題，特別是新鍋、新容器在首次使用時，鉛溶出量反而可能較高。

4、酸性、高溫、長時間使用情境

即使鉛含量極低，在酸性環境與高溫、長時間接觸下，仍可能被逐漸拉出，形成長期、低劑量的累積暴露。

5、老舊或仿製的食品級、醫療級容器

市面上部分產品標示「304」或「316」，卻缺乏檢驗報告，標示不實的情況下，實際成分與安全性難以確認。

林邵臻強調，慢性鉛中毒並非一次大量暴露，而是日常中「天天一點點」的累積。臨床上許多健康問題，往往不是單一因素造成，而是多個小風險長期疊加的結果；也建議民眾，選購不鏽鋼容器時，應優先選擇具有第三方檢驗認證（如LFGB、NSF）、316等級材質，並以單體成型、無焊縫設計為佳，同時避免不當使用與清潔方式，以降低潛在風險。

