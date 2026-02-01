不長眼！分局前闖紅燈被警攔 新北醉漢怒嗆：開單什麼啦？

監視器黃男（紅圈）闖紅燈瞬間，路口站在3名警員（藍圈）。（圖／翻攝畫面）





新北市蘆洲一名黃姓男子，今天（1日）清晨喝醉酒後，直接在蘆洲分局前的路口違規闖紅燈過馬路，當場被站在路口的3名警員直擊，將黃男攔下開單，酒醉的黃男心生不滿，拿起手機蒐證與警方爭執，怒嗆「開單什麼啦？」不僅拒收警方開出的罰單，更要警方「尊重一點」。

黃男抱怨「我買個菸，走斑馬線有錯嗎？」遭警方反嗆他闖紅燈。（圖／翻攝畫面）

據了解，這起事件發生在今天（1日）清晨5時許，蘆洲區長榮路200號，蘆洲警分局前，38歲黃姓男子在分局斜對面的超商買完菸，無視燈號，直接闖紅燈過馬路，正巧當時路口站著3名警員，目睹黃男闖紅燈經過，直接招招手，將他拉到一旁要開單。

警方見黃男拒收罰單，不甘示弱拿起手機反蒐證回嘴「喝醉不要闖紅燈」。（圖／翻攝畫面）

黃男不甘被警方攔下，拿起手機錄影蒐證，聽到警方要開單，忍不住嗆聲「開單什麼啦？」隨後更連珠炮似的不斷鬼打牆「我哪邊闖紅燈」、「我買個菸，走斑馬線有錯嗎？」

警方查驗身分後，依《道路交通管理處罰條例》第78條「行人不依標線標誌指示」對黃男製單，可開罰新台幣5百元，警方見黃男拒收罰單，也不甘示弱拿起手機反蒐證回嘴「喝醉不要闖紅燈」，讓黃男十分氣惱反嗆「尊重一點」，而黃男蒐證的影片也被上傳到社群，引起網友討論。

警方對黃男開罰。（圖／翻攝畫面）

