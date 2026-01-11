不閃兵！Ozone當眾剃頭 免洗褲洩漏「下半身」尺寸

Ozone今天舉辦「我愛你們」簽唱會。(記者王文麟攝)

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone今天(1／11)舉辦「我愛你們」簽唱會，這是他們入伍前最後一次公開合體演出，現場擠進上千O.A.O.(粉絲名)，煥鈞即將成為首位入伍的成員，他許願能在O.A.O.的面前完成剃頭儀式，在5位成員的環繞以及《Purple Days》的歌聲中，他從長髮變成寸頭，O.A.O.驚呼連連，大喊：「還是很帥！」

唯一免役的文廷看著身旁的成員即將陸續出發服役，搞笑以「娘家」的心態說：「像看著潑出去的水一樣，帶著一點不捨，更希望他們一切平安順利。希望他們回來時都變得像綠巨人浩克一樣壯碩，可以把我抬起來轉，這樣以後演唱會或表演，就可以一起做特技演出了！」讓5位成員抗拒大呼：「不可能！」

廣告 廣告

Ozone今天舉辦「我愛你們」簽唱會。(記者王文麟攝)

他接著喊話：「我會帶著祝福等大家歸隊，這段期間也會好好完成接下來的作品、活動，會帶著5個人的力量一起努力！」更是貼心準備了「入伍包」，包包內放了透明防水拉鍊袋、牙刷套組、迷彩排汗內衣、鋼杯、營養口糧等入伍必備品，讓成員直呼太貼心，但文廷打趣表示，自己一時手誤，不小心買錯免洗褲的尺寸，只買到一個L號，其他4個都是M號，於是5位成員展開守護尺寸的攻防大戰。

第一位入伍的煥鈞搶先剃頭，剪去苦心留長的長髮，他沒有絲毫猶豫、躍躍欲試，現場先選出3位忠實粉絲上台操刀，接著換由成員為他剪髮，下第一刀的子翔說：「從他留長髮時我就跟他說去剪短，結果這次比短髮更短，哈哈！」哲言說：「當場剃頭真的超級Man！但他一定超級冷…最近有寒流，他還要頂著一顆光頭。」

Ozone今天舉辦「我愛你們」簽唱會。(記者王文麟攝)

祖安得意說：「早就想要他去剪了，剛好！」佳辰直說：「剪之前我有點緊張，真的剪下去反而覺得很帥耶，煥鈞很適合這個造型，很有決心的感覺。」煥鈞更是開心不已，笑說：「會以更好的面貌回來，請大家不用擔心。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

藝人夫妻涉開車撞人致死！家屬淚控「只賠12萬」悲憤揭內幕開戰

二女兒證實趙學煌當天使了！享壽69歲 癱瘓25年仍勇敢面對

Energy坤達閃兵風暴後感謝壽星老婆柯佳嬿陪伴 書偉哽咽留座位給亡父

不想再踩「朱孝天地雷」 阿信談完美陣容笑喊：別惹是非

