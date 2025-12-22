不閃兵！Ｏzoen全員宣布入伍 除「他」例外

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone昨天舉辦「浪漫主意」耶誕派對，門票開賣旋即秒殺，展現Ozone超高人氣。派對尾聲，Ozone悄悄送上「逆應援」影片，透過影片真摯傳達對一路支持他們粉絲的感謝，粉絲都感動落淚。在此時，Ozone也無預警宣布，除了確定免服兵役的文廷之外，其他5位成員子翔、哲言、佳辰、煥鈞和祖安將先後入伍服兵役。

在成員入伍之前，他們將於明年1/11舉辦「2026 Ozone 我愛你們 簽唱會」，與粉絲再度相聚，Ozone表示：「這可能會是近期內，我們六個人最後一次站在同一個舞台上，我們真的很希望能見到大家。」讓滿場的粉絲更是淚流不止。

Ozone新歌《浪漫主意》的MV點擊突破140萬，《沒去過的地方》在Spotify的點擊也即將突破百萬，Ozone非常感謝粉絲的支持，因此在耶誕派對上，紛紛交出私下不可能上傳社群的照片和影片，就見顏值擔當的佳辰五官擠在一起的模樣、隊長祖安微張嘴的睡相、煥鈞頂著綠色掃把頭、文廷如動物般的開嗓聲音、子翔失敗的歪嘴自拍以及戴著網狀假髮頭套的哲言，Ozone緊張直呼：「這些是絕對不能流出這場派對之外的照片和影片，是『耶誕派對』限定款，請大家自己珍藏好嗎？」

派對的尾聲，Ozone忽然開始播放特別準備的「逆應援」影片，剪輯他們出道3年多以來的演出精華片段，5位成員即將從明年一月起，會陸續入伍服兵役，「時間有長有短，有人會很快就入伍，有人可能要等一陣子。雖然目前還沒有確定的日期，但大概從明年一月開始，我們就會各自出發，去完成該盡的責任。」

