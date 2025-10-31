不開玩笑 教廣花蓮臺鐵塔是他蓋的

黃志郎阿公介紹當年蓋鐵塔情景

參訪合影

長輩受邀錄節目

門諾基金會東昌、吉安瑞智學堂44名長輩，今（31）日參訪國立教育廣播電臺花蓮分臺，其中，黃志郎老先生就是三十多年前「蓋鐵塔」的工班成員，舊地重遊，勾起他許多年輕時的回憶，他也大讚「鐵塔保養的非常好」。



「看到以前年輕時候做的鐵塔。」時隔三十年，重回舊地，黃志郎先生說，當年，鐵塔頂端的燈與避雷針，都是他放上去的。如今再看，發現鐵塔被保養得非常好，讓他很高興。



門諾基金會吉安工作站據點主辦人馮佩婷說，長輩們年紀大了，往往會因為「懶得動」而待在家中，為了提高長輩的活動量，並增加人際相處機會，據點會安排長輩們外出參訪，也藉此強化長輩們的記憶連結，延緩老化與失智。



長輩們除了參觀電臺，也體驗錄音，還受邀參與「左岸咖啡館」節目錄製，分享他們的人生經驗，教育電臺花蓮分臺表示，長輩們都是「寶」，感謝長輩們的分享，也歡迎在地長照據點參訪，體驗人生不一樣的經驗。