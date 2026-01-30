不開自家品牌汽車被酸爆！ 國產車廠千金吐苦水：謠言錯得離譜

國產車大廠千金Michelle不開自家品牌的車遭網友嘲諷。（翻攝自IG@michelleyen__）

近日國產車大廠21歲千金Michelle的社群帳號引發熱議，其祕戀假球選手、疑似變賣已故父親名錶等黑歷史一一遭起底，最令網友們訝異的，是連她都不開自家出廠的車，引來不少嘲諷。對於自己意外成為焦點，Michelle昨晚（29日）透過IG限動表達無奈，稱關於她的謠言錯得離譜，以至於她不知道該如何辯解。

社群帳號曝光後，Michelle是否整形與其私生活都備受討論，其中又以她大方展示賓利，而非自家品牌汽車這點，讓不少網友非常不解。於是馬上有人挖出她13歲時在追思音樂會上寫給父親的信，內容提到「有一天我會拿到駕照，開你的車，去看你…」

針對外界各種指教，Michelle昨晚發限動大吐苦水，寫下「當關於我的謠言開始瘋傳，內容卻錯得離譜，我甚至不知道該如何為自己辯解，真好奇這些流言是怎麼編造出來的。」（when a rumor start spreading abt me but its so insanely false i cant even defend myself fr cuz how did they even come up with that.）

國產車大廠千金Michelle直言關於她的謠言錯得離譜，以至於她不知道該如何辯解。（翻攝自IG@michelleyen__）

