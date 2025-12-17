不開車也很美！歐洲7大單車騎行友善城市

編輯/葉佳欣撰文

如果妳對旅行的想像，不再只是排隊看景點、趕車打卡，而是希望用自己的速度貼近城市脈動，那麼在歐洲，騎腳踏車並不是小眾選項，而是一種被認真對待的生活方式。歐洲許多城市早已把自行車視為常用交通工具，專用車道、禮讓制度、停車規劃一應俱全，讓妳即使是觀光客，也能安心地用雙腳踩出屬於自己的城市節奏。以下這7座城市，不只對單車友善，還會讓妳一騎就上癮。

1.荷蘭阿姆斯特丹

阿姆斯特丹幾乎是「單車城市」的代名詞。騎車不是運動，是生活。妳會發現，不論是上班族、學生、媽媽載小孩，甚至穿西裝的人，全都在騎車。城市地勢平坦，紅綠燈為自行車設計，汽車反而得小心避讓。

2.法國巴黎

法國巴黎完成了令人驚訝的轉型。過去車流擁擠、對自行車不太友善的巴黎，如今已鋪設大量自行車專用道，甚至縮減汽車空間還給騎士。沿著塞納河騎行，是一種非常巴黎的浪漫體驗，而共享單車系統也讓旅人能輕鬆加入這座城市的節奏。

3.丹麥哥本哈根

丹麥哥本哈根則是把「騎車這件事」做到極致的城市。這裡的自行車道流暢，甚至還有專為自行車設計的高架橋。哥本哈根的單車文化強調安全與效率，通勤時間甚至會為騎士調整紅綠燈節奏，讓妳一路順騎不停。妳會發現，這不是環保口號，而是城市效率的體現。

4.比利時布魯塞爾

比利時布魯塞爾近年在自行車政策上進步非常明顯。雖然市區起伏比荷蘭稍多，但透過完善的單車道與減速區設計，騎行安全大幅提升。布魯塞爾特別適合喜歡騎車找美食的妳，因為妳很容易在騎行途中遇到咖啡館、市集與巧克力店，讓騎車變成一種獎勵制度。

5.德國法蘭克福

德國法蘭克福常被誤會只有金融與高樓，但其實它是德國自行車政策非常成熟的城市之一。法蘭克福有單車專用道，沿著萊茵河的路線風景極佳，妳可以在城市與自然之間無縫切換。這裡的單車文化偏向實用與效率，騎士守規矩、行人尊重動線，對不想心驚膽跳的新手來說相當友善。

6.西班牙巴塞隆納

西班牙巴塞隆納的單車友善程度，來自它規劃整齊的街廓與溫暖氣候。這裡的單車道設計清楚，與行人、汽車分流明確，非常適合不想承受太大交通壓力的妳。騎車穿越城市後，還能一路騎到海邊，這種「城市直接接海灘」的爽感，會讓妳懷疑人生怎麼可以這麼平衡。

7.奧地利維也納

奧地利維也納則展現了單車與古典城市共存的優雅。這裡的單車道規劃細緻，騎行秩序良好，沿途會經過宮殿、公園與歷史街區。維也納特別適合想把騎車當成觀光方式的妳，因為城市本身就像一座露天博物館，慢慢騎，反而更迷人。

結語

這7座城市的共同點，不只是「有單車道」，而是它們真的把騎士當成城市的一部分。當妳在這些地方騎車，妳不是被容忍的存在，而是被設計進城市系統裡的一員。這種感受，會讓妳重新思考移動的意義，也會讓妳明白，原來旅行不一定要快，生活也不一定要急。

當妳用單車進入城市，妳看到的不是景點，而是日常；妳感受到的不是距離，而是節奏。也許這就是歐洲單車城市最迷人的地方，它讓妳在前進的同時，也慢慢靠近生活本身。

