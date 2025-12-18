不關了！台中家樂福青海店大逆轉續營業 在地民眾歡呼、廠商卻笑不出來

家樂福青海店不關了，將繼續營業。（翻攝自家樂福青海店-offical 臉書）

原訂年底熄燈的台中家樂福青海店，日前才貼出公告指出租約到期、僅營業至12月22日，消息一出讓不少在地居民相當不捨；未料劇情16日出現大逆轉，家樂福再度張貼最新公告，宣布青海店將「繼續營業」，且維持24小時營運，消息曝光後讓居民歡呼不已，但部分進駐廠商卻心情複雜。

16日急轉彎 家樂福宣布繼續營業

家樂福青海店不關了，將繼續營業。（翻攝自家樂福青海店-offical 臉書）

根據家樂福青海店16日的公告指出，「由衷感謝地主，在傾聽多方表達不捨的聲音，與家樂福總公司多次交換意見，雙方達成共識，讓青海店繼續營業。歡迎喜愛家樂福的顧客來到青海店消費購物，我們一起努力與在地商圈共榮」。

居民嗨翻留言 「最好逛的家樂福」

不少民眾開心到貼文下方留言，「天啊！好開心喔！感謝地主聽到我們的心聲」「青海路的家樂福滿重要的，讚啦」「最好逛的家樂福，太棒了！！」

廠商兩樣情 清倉完卻不關了

不過，對部分進駐廠商來說，這波「回馬槍」卻讓人哭笑不得。由於先前已接獲結束營業通知，有廠商提前撤櫃，甚至推出清倉優惠加速出清庫存，如今門市確定續營，讓已撤離的業者相當無奈；也有廠商持不同看法，認為趁著搶購潮順勢清庫存，「其實也不錯」。

