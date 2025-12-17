即時中心／林耿郁報導

峰迴路轉！位於台中市西屯區的家樂福青海店，因其24小時營業的特性，成為當地民眾重要的採買地點。日前傳出將於12月22日熄燈歇業，不過業者與地主達成協議，青海店將會繼續開，並維持24小時營運。

營業再開！位於台中市西屯區精華地段的家樂福青海店，11月18日驚傳租約到期，12月22日停止營業。

消息一出引發許多居民不捨。有網友表示，該區域因為這家青海店，「生活機能超好」，一旦關門蓋樓，「機能這麼差，誰要住？」

廣告 廣告

不過近期傳出好消息；青海店宣布，由於「地主體諒給大家買東西的方便」，以及聽到很多老顧客說捨不得的聲音，因此青海店決定不關了，將繼續留在原地24小時營業，「歡迎隨時進來坐坐」。

對此網友紛紛留言回應，「好讚哦，原本超捨不得的！」「太好了，青海家樂福很好逛的」、「騙了我的眼淚」；但也有網友好奇，地下一樓商場都收了一大半「是要怎麼繼續營業？」也有網友認為，台中房價崩盤救了青海店，還有人希望「廁所能不能先修」，馬桶堵住很難沖；顯見該店對鄰近居民的重要程度難以取代。





原文出處：快新聞／不關了！鄰近居民呼聲高 台中家樂福青海店繼續營業

更多民視新聞報導

台日友好！我超市業者「捐3萬根台灣蕉」給茨城 169家社福機構受惠

時代的眼淚! 高雄在地15年百貨將結束營業 居民錯愕

台灣最熱賣泡麵排名曝光！「這款」穩居國產龍頭 韓系壟斷進口市場

