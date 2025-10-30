即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

台中梧棲一處養豬場近日爆發非洲豬瘟疫情，豈料，市長盧秀燕第一時間接受記者聯訪時，不但沒有正面回應，竟要媒體多報導購物節，消息一出引起極大爭議；不過，購物節爭議似乎尚未落幕，民進黨台中市議員陳淑華今（30）日上午在議會質詢時，便提到有接獲民眾想打電話給市府問清理廚餘事宜，但電話一頭出現宣傳購物節語音，經副市長黃國榮確定電話是市府總機後，陳淑華痛批「都什麼時候了？」。

陳淑華今日上午在議會質詢台中市府官員，其中，她透露，近日接獲民眾反應，先前打電話給市府的電話，原本是想詢問怎麼處理廚餘，但語音內容竟然是在談台中市購物節，讓民眾一度懷疑是打錯電話；經副市長黃國榮口中確定，民眾打的電話就是來自市府的總機。對此，陳淑華便問：「都什麼時候了？盧秀燕市長只關心購物節嗎？不關心非洲豬瘟嗎？」。

廣告 廣告

接著，陳淑華進一步問，為何不加強力道宣傳如何防堵非洲豬瘟，如何清倒廚餘、處理去化、食安等問題？話鋒一轉，她更痛批，現在市府把錢、人砸到購物節，而且購物節至今已經花了18億，這幾年下來防疫有沒有相關經費？「黃副市長，都什麼時候還只關心購物節？這些攤商、市場都沒有生意，也沒有人去消費」；不過，由於質詢時間結束立即消音，因此對方的質詢也宣告落幕。

快新聞／不關心非洲豬瘟？中市府總機語音竟談購物節 議員：都什麼時候了？

民進黨台中市議員陳淑華。（圖／民視新聞）

快新聞／不關心非洲豬瘟？中市府總機語音竟談購物節 議員：都什麼時候了？

台中市副市長黃國榮。（圖／民視新聞）

原文出處：快新聞／不關心非洲豬瘟？台中市總機語音竟談購物節 議員砲轟盧秀燕

更多民視新聞報導

新北封存80公斤可疑豬肉 張嘉玲批侯友宜：中央已下達指示「一律銷毀」

廚餘一路灑！超噁防疫漏洞 台中廚餘車未加蓋

藍批中央欲轉移邊境管制責任 海關反擊了：6天已攔15公斤違規豬肉製品

