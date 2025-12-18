不降勞保給付沒入法 勞團遺憾

立法院社會福利及衛生環境委員會昨完成勞工保險條例修正草案初審，將政府撥補勞保財務與最終支付責任法制化。勞團表示，對於未將不降勞保給付明文入法感到遺憾。圖／聯合報系資料照片

立法院社會福利及衛生環境委員會昨完成勞工保險條例修正草案初審，將政府撥補勞保財務與最終支付責任法制化。對此，勞團表示，將政府最終支付責任入法確實讓許多勞工放下一顆心，但仍對於沒有將不降勞保給付、拉高勞保最高投保薪資級距等承諾明文入法，感到遺憾。

台鐵產業總工會秘書長朱智宇指出，勞保最高投保薪資級距已多年維持在四萬五八○○元而未調整，因此目前勞保級距實在應該再往上拉高，否則大部分的年金請領都遠低於民眾的生活所需，但這次還是沒看到修正有增訂相關條文，也沒有將不調降給付入法，感到相當遺憾。

廣告 廣告

台灣工人鬥陣總工會也說，根據勞保局統計，截至去年，一八七萬領取勞保年金的退休勞工，每人平均給付是一萬九三四四元，但其中有超過一百萬人每月給付在二萬元以下，占全體領勞保年金勞工的百分之五十三點六，在目前基本生活物價和照護成本持續增加的情況下，平均不到二萬的年金給付，實在難以維持勞工老年生活，若未來還要降低給付，絕對會造成嚴重社會動盪。

台灣工人鬥陣總工會強調，如果不砍勞保、不降給付是未來將持續落實的國家政策方向，政府就應趁本次修法將不降勞保給付的承諾明文入法，或至少明文落於文字，以避免未來爭議。不過昨天勞工保險條例修正草案並未將此訴求入法。

中華民國工作傷害受害人協會專員賀光卍表示，這次修法看起來是讓廣大勞工安心，但政治上還是緩兵之計，畢竟最終支付責任還是在雇主，政府的重點應該是要讓雇主把積欠的勞工保險都繳清，否則政府最後支付恐怕還是用廣大民眾的稅金支付，到頭來還是全民埋單。

【看原文連結】

更多udn報導

58歲康康在家出意外 「躺了好幾分鐘才回神」

曾喊肉償抵霸王餐 台網紅出庭放肆遭法官嗆閉嘴

這牌舊冷氣「竟藏著黃金」 他挖寶脫手賺萬元

沒背景沒靠山？0專業女星「1原因」谷底翻身