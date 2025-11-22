「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

聯邦移民與海關執法局(ICE)紐約行動總監基納洛(Ken Genalo)21日表示，移民執法者的逮捕對象不僅限於「最嚴重罪犯」，也包括在境內、並未犯罪但沒有合法身分的移民；他強調，執法人員在搜捕目標時若遇到其他非法入境者，同樣會依法逮捕。

基納洛在接受「PIX on Politics」節目的訪問時指出，「當我們在外尋找這些犯罪者時，也會遇到其他非法滯留美國的人，他們同樣違反移民法，因此也會被逮捕」。他補充說，與「最嚴重罪犯」同行的人，有時是共犯或涉案者，「我們也會依法拘捕這些人」。

廣告 廣告

本周稍早，邊境執法事務負責人霍曼(Tom Homan)表示，將加強紐約市的ICE執法行動。基納洛亦提到，新政府上台後，ICE已取得更多資源，執法行動明顯增強。

盡管如此，紐約市候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)則多次強調將維護「庇護城市」(sanctuary city)政策，以保障移民權益。他亦曾表示，他希望未來的紐約市警局長確保警員不會協助ICE執法。19日，曼達尼宣布留任現任市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)。

對此，基納洛回應，ICE不需要市警協助逮捕，但希望警方或市懲教局(DOC)在釋放被捕者前通知ICE，「我們理解庇護政策的存在，但若有人已被逮捕或在羈押中，我們只需要在他們被釋放前接到通知」。

對於外界質疑ICE人員配戴面罩、無法辨識身分，基納洛則稱，這是因為特工與家屬面臨嚴重的人身安全威脅，「有政治人物、非營利組織及許多行動者專門曝光我們人員的資料，攻擊他們及其家人」。他說，ICE相關死亡威脅較以往增加8000%。

他反駁指責ICE執法過當的輿論，稱部分媒體與政治人物「不斷妖魔化ICE的合法職責」，導致執法人員在全國各地遭到推擠、辱罵甚至車輛衝撞。

談及10月在曼哈頓華埠進行的突襲行動，且期間曾爆發民眾與ICE衝突，基納洛表示該行動「基於情資主導」，執法人員認為目標對象涉有「嚴重犯罪背景」。他形容被捕者「具有攻擊性、反抗性」，因此行動中需採取相應武力。

更多世界日報報導

6民主黨議員籲軍隊拒川普非法命令 川怒：可處死

華男槍殺妻子前公婆「滅門報復」揭移民家庭矛盾

Nvidia救市無效？道瓊震盪千點 美股收黑