不限於板橋！耶誕城將有「影分身」 侯友宜：一步步擴大舉辦

新北歡樂耶誕城每年都吸引大批民眾參與，然而交通卻成為舉辦地板橋當地人的惡夢。新北市長侯友宜今天（11/7）表示，這幾年僅在板橋車站周邊因分流而壅塞，其他地方不會塞；議員提議將觀光效益分散至其他行政區，侯友宜則表示，這是下一步要做的事，未來耶誕城將一步步擴大，與各地區結合。

2025新北歡樂耶誕城將於11月14日登場，連續45天在板橋新北市市民廣場、萬坪公園、板橋車站站前廣場、府中商圈、板橋轉運站舉辦系列活動。不過由於活動期間長，常有民眾反映附近交通打結，甚至網路上還被揶揄是「撒旦城」，希望能夠停辦。

新北市議會今天市政總質詢，國民黨議員劉美芳表示，過去居民常說活動期間是交通黑暗期，但據觀察，這2、3年已明顯改善許多，僅板橋車站那段路稍微壅塞。她提到，多數板橋居民其實很喜歡耶誕城，取消耶誕城是假議題，希望持續舉辦，不要遷移。

侯友宜指出，市府相關單位在交通規劃上持續聆聽在地聲音，也做好配套措施，這幾年僅在板橋車站出站分流而略顯壅塞，其他地方都不會塞。

國民黨議員呂家愷指出，耶誕城IP很大，以動漫《火影忍者》比喻，就是查克拉（能量）太大，因此需要影分身之術，他詢問是否有機會換區舉辦，或分散到新北其他區共享耶誕城IP。

侯友宜說，這就是市府下一步要做的事。歡樂耶誕城已成為國際品牌，他認為淡水也可以舉辦、三鶯美術館當主體也很溫暖，目前有跟觀旅局討論，希望跟各地區做結合，一步步擴大，讓新北各處都被點亮。

