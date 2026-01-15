生活中心／綜合報導

在氣候變遷越來越明顯的情況下，「永續」成了全球關注的議題。如何讓農作物對抗氣候變遷種得更好，還能讓土地把二氧化碳「存」起來的「土壤碳匯」，正成為重要解方之一。





現在，台灣農業也正式跨出關鍵一步，由新生永續顧問股份公司提出的《以草生栽培法提升有機友善茶園土壤碳匯》方法，已在2025年 11月 26日通過環境部審定，並正式公告，成為台灣第一套專為有機與友善茶園設計、以實際量測為基礎的農業碳匯制度。新生永續顧問總經理劉承哲表示，這代表未來茶園不只是產茶，也能成為「吸碳的土地」，為減緩氣候變遷盡一份心力。

不除草反而更好？土地「存」二氧化碳 農業新耕作制度對抗氣候變遷

溫室氣體減量方法學《以草生栽培法提升有機友善茶園土壤碳匯》已通過環境部審定。（圖／新生永續顧問提供）

四個重點讓小農也能參與碳減碳，這套新方法更貼近台灣茶農的實際情況，特別為小農設計，四項創新制度包括：

專門為有機、友善茶園量身打造：依照《有機農業促進法》管理，農法一致、制度簡單，不容易混亂。

只看真實數據，不靠推算：直接在茶園採集土壤樣本，每五年量測一次，用實際變化說話。

門檻低，小面積也能加入：最小只要0.1公頃，小農可以合併參與，非常適合合作社或產地聯盟。

計算方式清楚、可被查驗：以土壤有機碳的增減為核心，讓成果更透明、也更有公信力。





不除草反而更好？土地「存」二氧化碳 農業新耕作制度對抗氣候變遷

拉拉山茶園不除草、不施肥、不灌溉，維持生態平且產量成長。（圖／新生永續顧問提供）





不再除草，土地反而更健康

這套制度的靈感，來自新生永續顧問在拉拉山茶園超過十年的實際經驗。以「不除草、不施肥、不灌溉」的方式，讓草自然生長、維持生態平衡。結果不但沒有減產，八年下來，茶葉總產量反而增加約三成，而且每年都持續成長。

反觀過去常見的化學除草或全面清除雜草，雖然管理方便，卻容易讓土壤裸露、流失養分，也降低土地儲存碳的能力。

保留地表植被的「草生栽培」，不只能減少水土流失、讓土壤更鬆軟保水，還能增加生物多樣性、提升茶葉品質。研究也顯示，在良好管理下，每公頃茶園每年平均可增加約0.5公噸的土壤有機碳，讓茶園從碳排來源，轉變為「吸碳幫手」。

新生永續顧問表示，真正的永續不只是理念，而是要能用科學方法與數據，證明土地真的變健康、農民真的受益。這次方法學通過，象徵多年在地實踐的經驗，終於轉化成一套任何人都能使用、也能被檢驗的公共制度，讓土壤的價值被正式看見。





不除草反而更好？土地「存」二氧化碳 農業新耕作制度對抗氣候變遷

坪林茶區的ESG成果，以永續茶《Talent Green》呈現。（圖／新生永續顧問提供）





企業加入，讓永續農業走得更遠

越來越多企業也開始用行動支持農業轉型。國泰人壽與新生永續顧問合作，協助坪林茶農導入草生栽培，並建立土壤碳匯與保水率等指標，相關成果也透過永續茶品牌「Talent Green」呈現，讓消費者在日常購買中就能支持友善土地的農業。

此外，草生栽培技術也應用到其他作物，例如與台灣拜耳合作種植草莓，並與長榮航空合作扶植屏東有機果園轉型，不但大幅提升作物存活率，也協助農場朝國際永續標準邁進。





一塊茶園，也能成為氣候行動的一部分

目前，這套方法已正式開放使用，企業、地方政府與農民團體都能依規定申請自願減量專案，把茶園納入碳管理。

在全球重新思考糧食與土地角色的時代，這項來自台灣茶園的制度創新，提供了一條結合在地農法與氣候科學的實際路徑，也讓我們重新看見——土壤不只是用來生產，更是守護環境與未來的重要資產。

