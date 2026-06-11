不陪綠營演戲！蕭美琴公布29監委 認了在野0推薦
副總統蕭美琴今（11）日公布監察院第7屆正副院長及監察委員被提名人名單，將提名獨派醫師陳永興擔任監察院長、現任監委王榮璋擔任副院長，連同27位監察委員共29人。蕭美琴強調，總統賴清德以「用人唯才」為主要提名考量，監察委員依照憲政精神應超出黨派，並未透過政黨協商來做提名或分配。
另外，有媒體詢問，民進黨過去長期主張廢除監察院，並且目前朝野亦有相關提案，但總統賴清德為什麼仍選擇「提好提滿」？蕭美琴回應，監察院是重要憲政機關、有法定職權，本次總統提名是依照憲法增修條文第7條的規定。
蕭美琴表示，在沒有修憲或者是廢除監察院之前，依照司法院釋字第632號解釋，總統跟立法院都應要恪守憲法忠誠義務。總統也依憲政義務提名監察委員，同時也期盼立法院也依憲政職責來行使同意權。
此次提名名單中，除張菊芳、陳景峻、葉宜津等延任監委之外，國民黨前立委廖婉汝、曾擔任新北市長侯友宜副手暨新北前勞工局長的謝政達獲提名為監察委員，引發高度關注。被提名為監察院長的陳永興與民眾黨主席黃國昌也有多年交情。
蕭美琴表示，審薦小組在考量人選的過程中，曾函請所有政黨推薦，同時也發函給許多專業團體如律師、醫師、會計師以及民間社福團體進行徵詢，請社會各界與個人來推薦，甚至也有被提名人是自薦參與。她指出，總統府循例請各政黨推薦相關人才，但這次並沒有獲得在野黨正式推薦。
蕭美琴說明，監察委員依照憲政精神應該要超出黨派，不應該由政黨來做分配，這也是憲法所明文規定的「獨立行使職權」，所以並沒有特別透過政黨協商來做提名或是分配。審薦小組的組成來自各界德高望重的人士，不管是來自學界，或者是資深的公務體系出身、法界專業等領域，共同參與審薦工作。
蕭美琴強調，賴清德總統是以「用人唯才」為主要的提名考量，不管是過去司法院或者是其他的提名過程當中，也是秉持著這個精神，也希望立法院能夠用同樣客觀、理性的視角，來維持憲政機關監察院的正常運作。她表示，總統府的目標是希望每一位被提名人都能夠獲得支持，包含院長、副院長共29位。
蕭美琴介紹，這一次的提名背景相當多元，有來自公民團體NGO長期倡議社會福利以及社會改革，也有來自專業背景包含律師、會計師以及醫師。還有來自學界曾經任教有前瞻視野的人選，當然也有深耕地方基層經營的民意代表，或者是有豐富地方施政及中央治理經驗等多元的專業背景，正是反映社會多元的寫照。
蕭美琴指出，賴清德總統一直強調，監察院是人民的監察院，也希望優秀委員能夠反映社會的多元組成，以及對不同專業議題的了解。她表示，這是一份完整的提名名單，每一位都具有相當豐富的經驗以及資歷。以這些被提名人豐富的背景及多元組成，她相信未來的監察院會是一個具高度專業，也能夠充分發揮憲政監察職權的機構。
蕭美琴懇請立法院能夠恪盡憲法忠誠義務，以客觀的角度來審視這一次所有被提名人。她也提到，潘孟安後續也會帶著監察委員被提名人到立法院，與立委們進一步的交換意見，希望能夠爭取大家的支持。總統府預計今日就會將監委提名名單送交立法院審議。
憲法增修條文規定，監察院設監察委員29人，並以其中1人為院長、1人為副院長，任期6年，由總統提名，經立法院同意任命。
29位監委被提名人名單之中：前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長。
其餘27名監委名單，分別有台灣基督長老教會玉山神學院講師高天惠Eleng Tjaljimaraw、台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益、中華民國智障者家長總會秘書長林惠芳、台灣社會福利總盟秘書長孫一信、台灣展翅協會副理事長李麗芬、律師彭紹瑾、屏東城鄉發展文教基金會董事長廖婉汝、最高檢察署書記官長林麗瑩。
台灣高等法院法官兼庭長侯廷昌、台灣民主基金會副執行長李光章、中國文化大學法律學系教授邱駿彥、獲台灣環境保護終身成就獎的徐光蓉、前衛福部長邱泰源、律師莊勝榮、律師全聯會副理事長吳梓生、曾任國家文化總會副秘書長的王志誠。
此外，長期參與推動原住民族歷史正義與權利回復的Iban Nokan、前新北市副市長謝政達、台灣師範大學副教授林佳範、不當黨產處理委員會專任委員許有為、台南市副市長趙卿惠也獲得提名。
至於現任監委方面，有張菊芳、陳景峻、葉宜津、林文程、賴鼎銘、賴振昌獲提名延任。
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