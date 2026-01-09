不需國際法 川普稱受自己道德觀約束

美國總統川普接受《紐約時報》專訪時宣稱，作為三軍統帥，他的權力僅受「自己的道德觀」限制，還說自己「不需要國際法」。這不禁讓《紐時》認為，川普全然無視國際法，以及其他約束他對全球各國動用軍事力量、實施入侵或脅迫行為的制衡機制。

川普政府近期對委內瑞拉發動軍事襲擊，還活逮了委前總統馬杜洛，震驚全球。川普在專訪中被問到，他的全球權力是否存在任何限制時，他表示，「有，只有一樣東西。我自己的道德觀，我自己的判斷。這是唯一能阻止我的東西。」他甚至說，「我不需要國際法，我又不會傷害人」。

當被追問，川普政府是否需要遵守國際法時，川普回答道，「我認為需要。」但他又明確表示，當此類約束適用於美國時，他將是最終的仲裁者，也就是他說了算，「取決於我對國際法的定義是什麼。」

受訪期間，川普接聽了哥倫比亞總統的電話，他的辦公桌上還擺放了去年6月美軍轟炸伊朗的B-2轟炸機模型。當記者問川普，介於格陵蘭島和維護北約，哪個選項更為優先？川普拒絕直接回答，但承認「這可能要做選擇」，而他也明言，若沒有美國作為核心，這個跨大西洋聯盟基本上毫無用處。

《紐時》認為，這是川普對於自己能在軍事、經濟或政治上，自由行使總統職權以鞏固美國霸權，迄今為止最直白的表述。這樣的核心理念在於，當各國權力發生碰撞時，決定勝負的應是國家實力，而非遵守法律、簽訂條約或既有的國際規範。

雖然川普將二戰後國際秩序的規範，描述為超級大國不必要的負擔，但川普對大陸國家主席習近平或俄羅斯總統普丁，可能會用類似邏輯損害美國利益的觀點不屑一顧。《紐時》寫道，在一個又一個的話題上，川普都在聲稱，美國的實力才是決定性因素，而過往的美國總統都過於謹慎，未能將其用於政治霸權或國家利益。