不需藥物或黑科技！醫曝好的日常習慣「8週就能逆轉生物年齡」

延緩老化並非需要很厲害的藥物或黑科技！家醫科醫師鄧雯心分享1項8週生活介入研究，指出日常的調整飲食、運動、睡眠與壓力管理即可逆轉生物年齡，介入組平均比控制組年輕3歲，連自身也較介入前年輕約2歲。她認為這印證了身心平衡的重要性，強調日常習慣就能影響基因老化速度。

鄧雯心醫師昨（16日）在臉書粉專發文分享1篇研究成果，內容聚焦於生物年齡的逆轉可能性。她指出，人體的生物年齡並非等同實際歲數，而是深受DNA甲基化影響；而飲食、運動、睡眠與壓力管理等生活方式，或許是調控基因老化速度的關鍵因素。她在當天研討會中看到的1項研究，正好試圖解答這個問題。

研究團隊設計了1套為期8週的生活與飲食方案，並以Horvath clock（甲基化時鐘）作為衡量生物年齡的工具。結果令她印象深刻：接受介入方案的參與者，生物年齡平均比控制組年輕了約3歲；若與自身介入前相比，也平均逆轉了約2歲，雖然這部分僅接近統計顯著，但仍相當引人注意。

儘管這是1項僅有43名受試者的小型研究，但鄧雯心認為，它提供了1項重要訊息：延緩甚至逆轉老化，未必需要高端藥物或昂貴科技，日常生活的調整就可能做到。

她進一步談到研究中採用的8週飲食與生活方式方案。由於目標是抗發炎、穩定荷爾蒙並支持正常甲基化功能，因此內容與一般大眾理解的「健康飲食」略有不同，也讓她覺得格外有趣。

飲食規劃涵蓋肝臟類食物、放牧雞蛋、大量深色葉菜與十字花科蔬菜、彩色蔬菜、甜菜，以及每日必備的堅果與種子；同時搭配提升甲基化功能的食物，包括莓果、迷迭香、薑黃、大蒜與綠茶、烏龍茶等。動物性蛋白質、低升糖水果的攝取亦被列入每日規範，而在生活方式上則強調使用有機食材、充足水分、晚間7點至翌晨7點的12小時禁食、健康油脂攝取與減少塑膠容器使用，並避免糖、乳製品、穀物與豆類等品項。

研究也加上固定運動、充足睡眠與壓力管理的規範，如每天至少30分鐘、每週5天、達到自覺6到8成強度的運動；每晚至少7小時睡眠；以及每天2次、由哈佛醫學院身心醫學教授本森（Herbert Benson）設計的呼吸練習。此外，方案還搭配了特定營養補充品，包括蔬果種子與香草植物酵素配方，以及含「Lactobacillus plantarum 299v」的益生菌。

這份研究也引發鄧雯心醫師的共鳴。她認為，這套方案與她長期倡導並實踐的「身心平衡生活」不謀而合。雖然要做到百分之百確實不容易，連她自己也還在努力，但她仍相信，有明確方向總比毫無頭緒來得好。她以此勉勵讀者，期待大家能一起朝更健康的生活前進。

