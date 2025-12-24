「不需要對兇嫌父母公審」呂秋遠：沒有人希望養出這麼惡劣的罪犯

張文隨機砍人案震驚社會，其父母今日公開下跪道歉。 圖：翻攝自網路

[Newtalk新聞] 台北市19日晚間發生隨機殺人事件，共有4人死亡、11人受傷，27歲兇嫌張文在員警圍捕後墜樓身亡，檢警23日在台北懷愛館進行張文的遺體解剖，張文父母首度受訪講出4次對不起並當眾下跪，首位被害者余家昶的母親則懇請社會不要責怪張文父母。對此，律師呂秋遠呼籲，社會不需要對兇嫌的父母公審，沒有父母希望養出惡劣罪犯，也不會有父母希望兒子是進入忠烈祠的英雄。他們都希望自己的孩子平安長大。呂秋遠直言：「誠摯的希望，別再看他們下跪的畫面了。」

張文帶著大批汽油彈、煙霧彈在台北車站犯案時，57歲余家昶挺身制止，卻遭張文殺害，英勇犧牲，高齡母親悲慟不已，但仍展現大愛。呂秋遠在臉書發文寫道：「余家昶的85歲媽媽接受訪問的時候說：『這件事是他兒子做的，跟他爸爸媽媽沒有關係。』接著，我們看到兇嫌的爸媽出面下跪道歉。他們說：『我們是張文的爸爸媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對社會造成嚴重損害，對受害人及家屬造成無法彌補的傷害和痛苦，我們想在此向大家說對不起。』」

呂秋遠表示：「張家爸媽下跪這個畫面，讓很多人，包括我都覺得很心酸與悲傷。因為父母必須要因為已經往生的兇嫌兒子出面道歉。事實上，事情發生以後，就有很多人認為，他媽媽這兩年一直資助兒子，不該負起責任嗎？負什麼責任？如果他媽媽知道，他兒子在兩年後會做出這種事來，她可能會寸步不離在她兒子身邊，不會匯錢給他而已。只是，我們都不是神，既然都成年了，誰知道兒子會在接受媽媽的錢以後，做出什麼事來？」

呂秋遠強調：「成年子女的行為，無論在刑事或道德上，本來就都不應由父母承擔，不是嗎？只是，這個兇嫌，不明不白的就離開了。在這個情況下，不僅是台灣，在東亞文化中，道歉與承擔的角色，就會落在父母身上。所以，兒子既然無法交代，這對爸媽面對鏡頭，會反射性的立刻下跪，希望社會大眾可以原諒他們生的孩子，對這個社會造成的傷害。那麼，歐美國家，發生這種重大社會案件的時候，兇嫌的父母會做什麼？」

呂秋遠提到：「在Netflix的影集裡，有一部驚悚的『食人魔達默』，這部類紀錄片，描述1991年以前，達默犯下的種種連續犯行。他爸爸是個化學家，典型中產階級。他說，在達默小時候，就注意到他內向、極度孤立、社交困難，也嘗試鼓勵他，但是，他從來就不知道，這些性格特質會發展成這麼嚴重的情況。兒子的犯行曝光以後，他第一時間的反應是震驚、崩潰，也開始接受心理諮商與治療」。

呂秋遠指出，達默的爸爸與達默的媽媽發生了嚴重的衝突，互相指責彼此。但是，他從未選擇公開露面，也未曾道歉，不管是為了兒子，還是為了自己所謂的「教子無方」。他選擇了一種在亞洲人看來很奇特的方式：寫書。他在兒子判刑以後，寫了一本書：《一個父親的故事》。在書裡，他承認自己身為父親的失敗。主要是跟兒子的情感疏離、家庭功能失調、對兒子異常行為太過低估等等。但是，他沒有道歉，當然更沒有下跪。

呂秋遠續指，在1994年，達默被監獄裡的人謀害以後，達默的爸爸從此銷聲匿跡，也沒有媒體試圖會去關注他，大概知道，這個兒子帶給他的傷害，將跟著他走進墳墓裡，沒必要把公眾的不安加諸在他身上。張文的所作所為令人憤怒，然而，這對父母在媒體面前下跪「讓我感到無奈與傷心」。因為雖然代替他們的兒子下跪以後，社會情緒或許可以得到暫時的釋放。可是「真的是這樣嗎？」

呂秋遠感嘆：「他們失去了兒子，接著失去了尊嚴。然後我們認為，當兇嫌的父母下跪時候，可以稍微緩解這個社會產生的不安？傷害無辜的人，這個兇嫌下阿鼻地獄都不夠。但是，這對父母同樣需要協助，至少是心理諮商。我們這個社會，不需要對兇嫌的父母公審。這是一場悲劇，沒有一對父母希望自己養出這麼惡劣的罪犯，也不會有父母希望自己的兒子是進入忠烈祠的英雄。他們都希望自己的孩子平安長大，含飴弄孫。我誠摯的希望，別再看他們下跪的畫面了。」

