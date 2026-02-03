不靠保健品！藍心湄早餐改這樣吃，改善掉髮超有感！還向陳美鳳學到1招養生關鍵
時尚教主藍心湄近日在《女人我最大》節目中，公開分享她近一年來的健康飲食調整，特別是透過「補足蛋白質」成功改善掉髮問題，引發不少關注！
藍心湄透露，過去因掉髮問題，曾前往進行頭皮檢查。在接受 PRP 療程前的抽血檢測時，意外被發現有營養不良的狀況，因此無法繼續進行治療。約一個月後，她再度接受完整健康檢查，結果同樣顯示蛋白質攝取不足，醫師因此建議她大幅提高蛋白質攝取量，甚至開出「一天8顆蛋」的飲食建議。
1天吃8顆蛋，補足蛋白質
藍心湄指出，醫師建議吃滿8顆「水煮蛋」，（蛋黃可一起吃），目的是先將蛋白質與必要營養素補齊。她也分享，這樣的飲食調整不僅對掉髮有幫助，對於正在減重、口氣不佳、頭皮出油味重等狀況的人，也可能有所改善。她笑說，現在枕頭上幾乎看不到落髮，效果相當明顯。
第一餐：水煮蛋＋海南雞飯
在飲食內容上，藍心湄表示，自己每天的第一餐一定是水煮蛋。醫師曾告訴她，若蛋白質攝取充足，其實可以大幅減少對綜合維他命或保健食品的依賴。因此，過去常吃的魚油、維他命、鈣片與 B 群，她幾乎全數停用。
再補足蛋白質且健康狀況好轉後，過去一年，她每天早餐固定改吃 4 顆水煮蛋，搭配一杯黑咖啡，約 5～10 分鐘後便能順利排便。排便後，她還會再吃比較完整的一餐，最愛吃的就是「海南雞飯」。她也特別強調自己的好習慣之一，就是「吃得慢」，藉此提升飽足感。
由於工作型態關係，藍心湄的第一餐通常落在中午過後。她表示，下午開始錄影，往往一路忙到晚上 7～9 點才能吃第二餐，中間幾乎不再進食，因此第一餐會特別吃得均衡且有份量。
第二餐：不吃加工食品、七分飽就停
藍心湄分享自己的第二餐不會吃太飽，她舉例，如果和朋友吃麻辣鍋，會優先選擇豆腐、海鮮等原型食物，並且會避開丸子等加工食品，並在 6～7 分飽時停止進食。她也提到，「不吃加工食品」的好習慣，是受到藝人美鳳姐的影響。
她補充，相較於油炸或燒烤料理，像海南雞這類以水煮方式烹調的雞肉，對身體負擔相對較低。
醫師提醒：蛋白質仍需適量，依體重與整體飲食調整
對此，洪程睿醫師在節目中補充說明，無論是水煮蛋或水煮雞肉，優點在於烹調過程幾乎不使用額外油脂，像水煮蛋相較煎蛋或歐姆蛋更為清爽。不過，他也提醒，任何營養素都不宜過量，蛋白質攝取過多時，仍可能對腸胃道造成負擔，例如排氣氣味變重等情況。
至於「一天可以吃幾顆蛋」並沒有絕對標準。洪程睿醫師表示，仍需依個人體重、活動量，以及一天中其他蛋白質來源（如肉類、豆製品）的攝取狀況綜合評估，一般來說約 4～5 顆蛋屬於常見範圍，但仍建議由專業醫師或營養師個別調整。
