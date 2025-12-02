不靠台積電也能賺？「10」檔台股ETF大車拼！

財經中心／師瑞德報導

台股ETF近一年報酬率排行出爐！中信小資高價30（00894）報酬高達44.25%，奪冠成績亮眼。即便台積電佔比僅29%，仍靠高價股與高ROE選股策略超越市值型ETF，展現「低含積也能贏」的新趨勢。（示意圖／AI製圖）

在AI應用快速擴散、全球科技股表現強勁的推升下，台股自2023年起至今一路走高，大盤頻創歷史新高，而扮演推升動力核心的無疑是晶圓龍頭台積電（2330）。根據統計，截至2025年11月底，台積電股價年內累計漲幅已達35%，為大盤創高提供強力支撐，也讓「高含積量」的ETF報酬表現水漲船高。

觀察台股ETF近一年績效，市值型ETF如元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）受惠明顯，近一年報酬皆突破35%，分別為35.26%與35.23%，近六個月漲幅更來到39.64%與39.59%，顯示權值股動能依然強勢。兩檔ETF皆重倉台積電，受惠程度相當，但若拉長比較時間，也能看出部分主題型ETF已悄悄跑贏傳統大型ETF。

不只含積才能贏，00894「高價股＋高ROE」策略奪冠

最令人矚目的，莫過於近一年台股ETF報酬率榜首，由中信小資高價30（00894）奪下。根據CMoney統計，截至2025年12月1日止，該檔ETF近一年報酬率達44.25%，居所有台股ETF之冠。儘管其持有台積電比重不到三成（約29%），屬於低含積量ETF，卻靠著獨特的「高價股＋高ROE」選股策略，創下超越市值型ETF的驚人績效。

中國信託投信基金經理人韓聖弘分析指出，00894主要鎖定台股中股價高、具備市場領導力的企業，也就是俗稱的「千金股」與「準千金股」，如半導體設備、IC設計、AI應用領域等具技術優勢或高市佔率的公司。這些個股在多頭行情中具備爆發性，股性活潑、易吸引法人與外資追捧。即便配置台積電比重不高，但整體組合仍能緊貼大盤節奏，甚至表現更佳。

除了股價高之外，00894選股邏輯亦重視公司獲利品質，其成分股整體平均股東權益報酬率（ROE）達32.74%，高於台積電的30.04%，代表該ETF所選企業運用資本創造獲利的效率更為優異。這樣的指數編製邏輯，也成為00894能夠在近一年表現大幅領先市場的關鍵因素。

他進一步指出，投資人過去普遍擔心ETF若台積電佔比過低，恐怕無法跟上市場大盤，但00894實際上具備三大優勢：第一，採取一籃子高價股配置，分散單一個股風險，降低波動；第二，仍保有約三成的台積電部位，可同步參與其長線紅利；第三，挑選高成長動能的中小型科技股，有望發揮超額報酬潛力，展現「進可攻、退可守」的配置價值。

科技型ETF全面搶鏡 00935、0052等近一年報酬逼近四成

從整體報酬率來看，野村臺灣新科技50（00935）緊追在後，近一年報酬率為44.20%，與00894僅0.05個百分點之差。其近六個月與三個月報酬分別為48.16%與20.63%，短線與中線動能俱強，代表資金對科技創新題材仍高度認同。該ETF同樣受惠於AI、半導體等族群表現強勢，選股策略集中於新興科技與成長股，表現穩定。

元大電子（0053）與富邦科技（0052）兩檔科技ETF，也繳出優異成績，分別拿下39.81%與39.74%的近一年報酬率。其中0052近三月與六月報酬分別為21.10%與44.60%，0053則為19.23%與44.33%。儘管近一個月受到短線修正影響（各為-3.24%、-3.40%），但整體表現依舊領先市值型ETF。

市值＋科技概念齊發力 00690、00881表現穩健

市值與科技結合的ETF同樣表現出色，像是兆豐藍籌30（00690）與國泰台灣科技龍頭（00881）近一年報酬率皆為38.66%。00690主要聚焦於藍籌科技股，近三月與六月報酬分別為15.72%與37.86%，近一月雖略為下跌（-1.52%），整體趨勢仍屬穩健。00881則布局多檔科技與IC股，近六個月報酬為43.75%，具備波段操作潛力。

半導體主題ETF強勁崛起 多檔近年報酬逾三成

此外，半導體主題型ETF如新光臺灣半導體30（00904）、富邦臺灣半導體（00892）與台新臺灣IC設計（00947）等也表現不俗，分別繳出37.94%、35.79%與37.12%的近一年報酬。其中00904近三月報酬達23.34%，為所有ETF中短期漲幅最高者之一，反映資金持續加碼半導體細分領域的趨勢。

總體來看，雖然大盤表現與台積電息息相關，但ETF表現已不再單憑「含積量」高低定勝負。數據顯示，選股邏輯精準、重視ROE與股價活性，才是長線績效的關鍵。對投資人而言，在資產配置中加入如00894這類具有「高ROE＋高價股」特性的ETF，將有助於兼顧成長潛力與風險控管，穩中求勝。

台股ETF近一年報酬率排行出爐！中信小資高價30（00894）報酬高達44.25%，奪冠成績亮眼。即便台積電佔比僅29%，仍靠高價股與高ROE選股策略超越市值型ETF，展現「低含積也能贏」的新趨勢。（資料來源／CMoney）

