不靠台積電也能賺？「10」檔台股ETF大車拼！
財經中心／師瑞德報導
在AI應用快速擴散、全球科技股表現強勁的推升下，台股自2023年起至今一路走高，大盤頻創歷史新高，而扮演推升動力核心的無疑是晶圓龍頭台積電（2330）。根據統計，截至2025年11月底，台積電股價年內累計漲幅已達35%，為大盤創高提供強力支撐，也讓「高含積量」的ETF報酬表現水漲船高。
觀察台股ETF近一年績效，市值型ETF如元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）受惠明顯，近一年報酬皆突破35%，分別為35.26%與35.23%，近六個月漲幅更來到39.64%與39.59%，顯示權值股動能依然強勢。兩檔ETF皆重倉台積電，受惠程度相當，但若拉長比較時間，也能看出部分主題型ETF已悄悄跑贏傳統大型ETF。
不只含積才能贏，00894「高價股＋高ROE」策略奪冠
最令人矚目的，莫過於近一年台股ETF報酬率榜首，由中信小資高價30（00894）奪下。根據CMoney統計，截至2025年12月1日止，該檔ETF近一年報酬率達44.25%，居所有台股ETF之冠。儘管其持有台積電比重不到三成（約29%），屬於低含積量ETF，卻靠著獨特的「高價股＋高ROE」選股策略，創下超越市值型ETF的驚人績效。
中國信託投信基金經理人韓聖弘分析指出，00894主要鎖定台股中股價高、具備市場領導力的企業，也就是俗稱的「千金股」與「準千金股」，如半導體設備、IC設計、AI應用領域等具技術優勢或高市佔率的公司。這些個股在多頭行情中具備爆發性，股性活潑、易吸引法人與外資追捧。即便配置台積電比重不高，但整體組合仍能緊貼大盤節奏，甚至表現更佳。
除了股價高之外，00894選股邏輯亦重視公司獲利品質，其成分股整體平均股東權益報酬率（ROE）達32.74%，高於台積電的30.04%，代表該ETF所選企業運用資本創造獲利的效率更為優異。這樣的指數編製邏輯，也成為00894能夠在近一年表現大幅領先市場的關鍵因素。
他進一步指出，投資人過去普遍擔心ETF若台積電佔比過低，恐怕無法跟上市場大盤，但00894實際上具備三大優勢：第一，採取一籃子高價股配置，分散單一個股風險，降低波動；第二，仍保有約三成的台積電部位，可同步參與其長線紅利；第三，挑選高成長動能的中小型科技股，有望發揮超額報酬潛力，展現「進可攻、退可守」的配置價值。
科技型ETF全面搶鏡 00935、0052等近一年報酬逼近四成
從整體報酬率來看，野村臺灣新科技50（00935）緊追在後，近一年報酬率為44.20%，與00894僅0.05個百分點之差。其近六個月與三個月報酬分別為48.16%與20.63%，短線與中線動能俱強，代表資金對科技創新題材仍高度認同。該ETF同樣受惠於AI、半導體等族群表現強勢，選股策略集中於新興科技與成長股，表現穩定。
元大電子（0053）與富邦科技（0052）兩檔科技ETF，也繳出優異成績，分別拿下39.81%與39.74%的近一年報酬率。其中0052近三月與六月報酬分別為21.10%與44.60%，0053則為19.23%與44.33%。儘管近一個月受到短線修正影響（各為-3.24%、-3.40%），但整體表現依舊領先市值型ETF。
市值＋科技概念齊發力 00690、00881表現穩健
市值與科技結合的ETF同樣表現出色，像是兆豐藍籌30（00690）與國泰台灣科技龍頭（00881）近一年報酬率皆為38.66%。00690主要聚焦於藍籌科技股，近三月與六月報酬分別為15.72%與37.86%，近一月雖略為下跌（-1.52%），整體趨勢仍屬穩健。00881則布局多檔科技與IC股，近六個月報酬為43.75%，具備波段操作潛力。
半導體主題ETF強勁崛起 多檔近年報酬逾三成
此外，半導體主題型ETF如新光臺灣半導體30（00904）、富邦臺灣半導體（00892）與台新臺灣IC設計（00947）等也表現不俗，分別繳出37.94%、35.79%與37.12%的近一年報酬。其中00904近三月報酬達23.34%，為所有ETF中短期漲幅最高者之一，反映資金持續加碼半導體細分領域的趨勢。
總體來看，雖然大盤表現與台積電息息相關，但ETF表現已不再單憑「含積量」高低定勝負。數據顯示，選股邏輯精準、重視ROE與股價活性，才是長線績效的關鍵。對投資人而言，在資產配置中加入如00894這類具有「高ROE＋高價股」特性的ETF，將有助於兼顧成長潛力與風險控管，穩中求勝。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
判賠232萬美元！強調舊案與現任團隊無關 皇將科技盼還原真相
超跳Tone！00938納入「雞排概念股」 大成、卜蜂逆襲ETF舞台
財經網美嗆中共！一次惹毛「歌壇＋政壇」雙天后 下場絕對非常慘！
富爸爸出手就是猛！台達電豪擲37億收購晶睿 父子股價雙雙噴出
其他人也在看
手握記憶體、玻纖布雙題材！「它」3天飆20%...今再漲逾5% 盤中炸近126億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（2）日開高漲逾300點，截至12點暫收27,589.37點，上漲246.84點、漲幅0.9%。觀察盤中成交額前5檔個股，權王台積電（2...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 4
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 17
魏哲家一句話點火！「這檔」挑戰第3根漲停 晶睿、威潤開盤即攻頂...塑膠族群亮3紅燈
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（2）日開高207.82點至27,550.35點，最高一度上漲399.36點至27,741.89點，截至上午9時25分暫報27,706.11點，...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 3
00878成分股調整出爐！3進3出踢萬海 納入鈊象、京元電子
00878成分股調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
滿手訂單將建3座新廠！自營商重砸12億補貨台達電 這PCB股「3天飆27%」獲寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日終場跌283.95點，收在27,342.53點，跌幅1.03%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超24.58億。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
Google TPU爆湧大單！法人看好「這8檔供應鏈」齊跳高 聯發科連5漲飆22%成最大贏家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導市場近日盛傳Meta與Google達成協議，2027年起將在資料中心部署Google自研的TPU。消息一出，不僅衝擊憑GPU稱霸AI市場的輝達...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
工具機創造傳奇 謝金河：鴻勁給大家上一課
[NOWnews今日新聞]半導體封測設備大廠鴻勁精密（7769）上週四（27）日以強烈氣勢登場上市，掛牌首日不僅以1495元刷新台股掛牌天價，盤中更一度衝上3000元，終場大漲1445元、收在2940...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 27
又要買不起黃金了？黃金存摺飆近天價 飾金1錢16680元「史上第二高」
黃金再度發威！台銀黃金存摺今（1）日每公克報4,310元，幾乎追平歷史天價，銀樓牌告價也來到今年第二高、也是史上第二高，每錢來到16680元，有民眾表示「黃金又要變成我買不起的樣子了。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！
依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
台股明年劍指34000點！法人提醒低點落在這時候，「金馬選股術」伺機布局
今年以來金融市場波譎雲詭，眾人在短時間內陸續見證歷來罕見的行情，展望2026年，可能會有哪些驚喜或驚嚇呢？法人認為，台股明年將以「微笑曲線」走向32,000點，年中逢低布局，第一、四季為高點，樂觀情境甚至有望挑戰34,000點。富邦投顧董事長陳奕光分析，台灣的超額儲蓄將將突破5兆元，貨幣型基金可望成為股市潛在動能，ETF新血以及當沖融資更趨熱絡之下，加上台股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
孫正義稱 含淚出清輝達股票
軟銀集團創辦人孫正義1日首度回應出清輝達持股一事。他強調，若資金充裕絕不會賣股，為了支持AI下一階段布局，特別是對OpenAI的重大投資，他別無選擇只能「含淚出脫」。他也駁斥AI泡沫理論，表示AI只要貢獻全球國內生產毛額（GDP）10％便可回本。工商時報 ・ 1 天前 ・ 11
從「賣早了」到「含淚賣」孫正義喊後悔遭批演技/法人回補逾百億台積電領漲 台股強彈221點收高/台玻人氣爆棚奪成交王 南亞集團作帳力道強勢湧現｜Yahoo財經掃描
美股在美債殖利率跳高、關稅持續拖累製造業、比特幣重挫等利空夾擊下全面走低，道瓊工業指數下跌0.9%，標普500指數跌0.53%，那斯達克指數下挫0.38%，費城半導體指數小跌0.07%。經濟數據方面，美國11月製造業PMI連9個月低於榮枯線，反映新訂單與產能仍承壓，市場資金自高檔AI股與加密貨幣概念股獲利了結。科技股部分，Google與博通走弱，而輝達受惠宣布投資新思科技20億美元，新思大漲4.85%，輝達也由跌轉漲1.66%；台積電ADR下跌1.31%，呈現震盪整理。 亞股今日表現相對穩健，日股收幾乎持平，韓股走揚1.9%；港股小漲，上證指數則微幅下跌。 台股部分，今（2）日在台積電(2330)、台達電(2308)雙權值撐盤帶動下走出獨立行情，加權指數盤中一度大漲近400點，終場上漲221.74點，收27,564.27點，成交值4,704.43億元，上櫃指數則是意外翻黑。台積電不受ADR回落干擾，早盤攻上1,440元，收漲20元至1,430元；台達電(2308)宣布全資收購晶睿(3454)，搶攻樓宇自動化與智慧安防商機，激勵股價走揚至989元，晶睿(3454)則跳空鎖住漲停93.6元。 年底作帳與塑化景氣落底題材發酵，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)齊步走高，台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)盤中亮燈，盤面資金明顯迴流傳產，台玻(1802)受惠高階玻纖布需求暢旺與轉機題材，勁揚至37.10元、爆出約26.9萬張大量奪下成交王，南亞(1303)成交約23.3萬張名列第二，攜手成為今日帶動台股走出獨立行情的多頭指標。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 12 小時前 ・ 11
【Yahoo早盤】12月先蹲低後跳高？台股翻黑震盪百點 分析師陳石輝：健康拉回
台股今（1）日開盤上漲47.68點，開在27,674.16點，開盤不到40分鐘，指數翻黑震盪逾百點，最低一度觸及27,478點。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪指出，加權指數上周大漲逾千點，本周將進入健康的震盪格局，預估今日收黑可能性高，建議投資人可在回檔時逢低承接AI相關族群，並且避免追高。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
資產翻轉200倍的飆股方程式：日本傳奇散戶的祕訣 其實你也用得上
英國成長股大師Jim Slater在《祖魯法則》中說過：過去50年小型股跑贏大盤達8倍。也因此，小型成長股常被視為一般投資人最有機會在短時間拉開資產差距的投資標的。陳喬泓｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前 ・ 3
法人續砍台積電遭殺尾盤 台股12月開局重摔283點/主動ETF竄紅半年吸800億 低薪族拚績效搏翻身/BBU族群風口再起 順達亮燈新盛力衝高搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股上周五在晶片股點火下續揚，延續感恩節檔期消費樂觀氣氛。道瓊工業指數上漲0.61%，標普500指數漲0.54%，那斯達克指數漲0.65%，費城半導體指數勁揚1.82%。晶片股由英特爾與美光領軍，英特爾大漲逾一成、美光也走高，帶動半導體族群走強，不過輝達股價沒有因目標價調升而上漲，反逆勢回落1.81%；大型科技股中，蘋果、微軟、亞馬遜多數走揚，零售龍頭沃爾瑪也上漲1.3%，呼應全國零售聯合會預估「黑五＋網購星期一」檔期將創下1.869億人購物新高。台股相關ADR方面，台積電ADR小漲約0.53%，聯電、日月光ADR同步走揚，顯示海外資金對台廠半導體基本面仍抱持信心。 亞股今天表現分歧，日經指數重挫1.89%，跌下5萬點關卡；韓股小跌0.16%；港股及上證指數同步小漲。 台股部分，今（1）日12月首個交易日開高走低，加權指數終場大跌283.95點、收在今日最低27,342.53點，跌幅1.03%，一口氣失守5日線與月線，成交值4,773.12億元。權值股壓盤明顯，台積電(2330)尾盤遭賣壓急殺、收在全日最低1,410元，鴻海(2317)等電子權值股普遍走弱，高價千金股穎崴(6515)重摔跌停，信驊(5274)、川湖(2059)、精測(6510)、創意(3443)、台光電(2383)賣壓沉重；相對之下，台塑集團與部分題材股撐起多頭火種，台勝科(3532)在AI帶動矽晶圓需求利多加持下攻上漲停，南亞(1303)攜手日東紡的特殊玻纖合作題材持續發酵，帶動台塑(1301)、台化(1326)、台塑化(6505)、南亞科(2408)、南電(8046)紛紛收紅。 矽光子族群中，光聖(6442)雖因處置被關，資金轉進光環(3324)、光焱科技(7728)強攻漲停，波若威(3163)、星通(3025)跟漲；BBU概念股同樣熱度不減，AES-KY(6781)、順達(3211)、新盛力(4931)、系統電(5309)走高，塑化、鋼鐵與散裝航運族群也有資金點火，成為大盤震盪中的亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 5
台塑集團點火！南亞爆14萬張奪成交王 分析師揭1關鍵：先觀望「否則避之不及」
台股今（2）日早盤反彈300餘點，截至上午10時30分，南亞（1303）爆出14.2萬張大量，領軍台塑集團點火上攻。運達投顧分析師吳官隆表示，南亞今在65.5元有長上影線，若無法攻克，再加上利多頻傳之際，外資卻連2日站在賣方之下，意味著短線上，市場對題材雖然認可，但股價已先反應，建議空手者先觀望，否則震盪時避之不及。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 2
13金控淨值重返5兆 創高 壽險型最亮眼 有助擴大潛在資本利得
13家上市金控第3季季報出爐。截至9月底止淨值攀至5.12兆元，重返5兆元大關並改寫史上新高，單季大增7,194億元。聯合新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
安聯投信董座段嘉薇年底退休，梁潘迪麗接任！公司深根台灣36年，新董座再來引領團隊怎麼走？
安聯環球投資集團亞洲區傳出高階人事異動，安聯投信董事長段嘉薇預計在年底退休，該公司12月1日召開董事會推舉梁潘迪麗接任該職。今周刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話